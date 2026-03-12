TÜBİTAK'ın desteğiyle BİGG Garaj programı, girişimcilere 1 milyon 350 bin lira yatırım desteği sağlayacak. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ASELSAN ve Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi iş birliğinde, TÜBİTAK 1812 Destek Programı kapsamında yürütülen BİGG Garaj programı ile girişimci adaylarına verilecek 1 milyon 350 bin lira yatırım desteği için başvurular başladı.

Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi alanlarda fikri olan ve Ar-Ge, inovasyon içeren projesini geliştirmek için şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvurabilecek. Kabul edildiği takdirde, yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira sermaye desteği alabilecek. 6 ayını tamamlayanların ihtiyacı halinde ek olarak 1 milyon 350 bin lira daha yatırım alınabilecek.



KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olanlar, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512/1812 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olanlar başvuruda bulunabilecek.