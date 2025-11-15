Hocam, altı aydır depresyondayım. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. Eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?

Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir. Aileni sen kurtaracaksın. Küçük jestlerle eşinin gönlünü al.



BOL SU İÇMELİSİN



Benim korkum diyabet. Annem ve babam gayet sağlıklı. Ancak teyzemlerde şeker hastalığı var. 68 kiloyum. Risk altında mıyım?

Korku şeker hastalığına yatkınlığını arttırabilir bu bir. Kilonu yazmışsın ama boyunu yazmamışsın bu iki. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.



UMUDUNU KAYBETME



37 yaşında tansiyon hastası oldum. Yetmedi şimdi hanımla kardeş olduk. Yetmedi conta gevşedi akıntı başladı. Ben bittim be hocam. Bir kanser kaldı olmadığım. Benden bir şey olur mu?

Neden olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Akıntı tahliline göre mikrop mu? Yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır. Kanser nereden çıktı.



SAFRA TAŞINA ZEYTİNYAĞI



82 yaşındayım. Bypass ameliyatı oldum. Safra kesemde taş var. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.