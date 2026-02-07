SABIR ÇOK ÖNEMLİ

6 yaşında erkek bir torunum var. Fast-food gıdadan başka bir şey yemiyor. İleride sağlık problemi olur diye endişeliyim. Lütfen bir yol gösterir misiniz?

Tek tip gıdayla beslenmenin her türü sağlıksızdır. Ayar bozulursa hastalık başlar. Karbonhidratlarla yoğun beslenme ileri yaşlarda özellikle kalp-beyin ve damar hastalıkları açısından risk taşır. Çocukluk aynı zamanda alışkanlıklarımızın oluştuğu dönemdir. Yeni ve doğru beslenme alışkanlığı oluşturmak için bence yapılabilecek en iyi yöntem ödüllendirmedir. Doğru gıdaları aldığında takdir edilmesi, teşvik edilmesi çok önemlidir. Sabırlı olmak yöntemin sonuç vermesi için gereklidir.

SEBEBİ SAKIZ

Doktor Bey, bir gazım bitmedi bir de kabızlığım. Zaten bütün dertler beni bulur. Herkes 'Çay içme' diyor. Ne içeyim bari onu bileyim?

Huzursuzluğun bağırsaklarına vurmuş. Her kapıda bir dert var, sadece sende yok. Böyle düşünmeye devam edersen bağırsakların da düzelmez. Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao ve salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını artırır.