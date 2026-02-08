SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında kızım var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?

Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Yüzü çukurlarla dolar. Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi bırakmasına neden olur. Aman diyorum. Yapmayın diyorum.

SEBEBİ FAZLA KİLO

19 yaşındayım. Altı aydır ekşimem var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflüm vardı. Tekrarlar mı? Bu yaşta reflü olur mu?

Olur. Her yaşta reflü olabilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Kahve, kola, gazlı içecekler ve sütlü ürünler reflüyü artırır. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse de tekrar eder.