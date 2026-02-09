Galatasaray zorlu deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3 golle geçti

Galatasaray Rize'den şen dönüyor... Sarı-Kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek arka arkaya 3. kez kazandı. Maçın 19. dakikasında Lang'ın ortasında kaleye sırtı dönük şekilde topa yükselen Barış Alper topu ağlara gönderdi. 0-1. 21'de Sowe'un kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 32'de Yunus'un pasında Osimhen'in yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kaldı. 40'da Mihaila'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Abdülkerim'e çarpan top dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısını Cimbom deplasmanda 1-0 önde kapatmayı başardı. 47'de Lang'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

YUNUS FARKI 2'YE ÇIKARDI

Maçın 62. dakikasında Barış Alper'in ortasında Yunus Akgün uçarak yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 73'te Victor Osimhen ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu boş ağlara gönderdi: 0-3. 82'de Sara'nın şutunda top direkten döndü. Galatasaray böylece maçı 3-0 kazanarak bu hafta da liderlik koltuğunu korumayı başardı. Noa Lang Ç. Rizespor önünde 1 asist yaparken başarılı bir grafik çizdi. Hollandalı yıldız 90 dakikanın bitiminde taraftarlara üçlü çektirdi.

ALTIN PORTAKAL RİZE'DE SAHNEDE

Noa Lang, Çaykur Rizespor maçında 1 asist yaparken, son golün de hazırlayıcısı oldu. Maç boyunca 1 kilit pas atan Sarı-Kırmızılı oyuncu isabetli pasta yüzde 75'lik bir başarı sağladı. 1 şutu direkten dönen Hollandalı yıldız 35 pastan 27'sini isabetli yaparken 4 ortadan 1'inde isabet sağladı

HER ANLAMDA ÇOK MUTLUYUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Rizespor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Buruk, takımının performansından memnun olduğunu belirterek, "Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mutluluk veriyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız" dedi. Sakatlıktan dönecek oyuncuların takıma katılacağını ifade eden Buruk Juventus maçıyla ilgili olarak, "Juventus'u durduracak ve kalitemizi ortaya koyacak diziliş deneme şansımız olacak. Maç maç gidiyoruz" ifadesini kullandı.