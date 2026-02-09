Sarı-Kırmızlı ekip Karadeniz gibi köpürdü

Cimbom, Çaykur Rize deplasmanından farklı bir galibiyetle dönerken Barış Alperyine rüzgar gibi esti. Son haftaların formda ismi 1 gol, 1 asistle kazanılan 3 puanda büyük rol oynadı. Bu sezon ligde 6. golünü atan Barış Alperaynı zamanda 8 asist yaparak başarıda en önemli halkalardan biri oldu. Barış, Ç.Rizeönünde yüzde 94'lük pas isabet oranı yakalarken 55 kez de topla buluştu. 1 kilit pas atan yıldız oyuncu 10 ikili mücadeleden 6'sını kazanmayı başardı.

OSIMHEN'DEN 9'UNCU GOL

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Rize önünde takımının 3. golünü kaydetti. Sarı-Kırmızılı yıldız bu sezon ligde 9. kez fileleri havalandırırken ayrıca 1 asist yaptı. Maç boyunca 41 kez topla buluşan Osimhen yüzde 85'lik pas isabet oranı sağladı. Nijeryalı 3 kez de kritik pas verdi.

Aslan zorlu Rize deplasmanında baştan sona üstün bir futbol oynayarak farklı kazandı.

Barış Alper maçtan sonra Rize'de çok özel duygular yaşadığını söyleyerek, "Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Gol attıktan sonra alkışlandım. Rizeliler'e teşekkür ederim" dedi.