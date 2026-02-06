SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kanlı idrar olabilir
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Kanlı idrar olabilir

Eklenme Tarihi 6 Şubat 2026

23 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

Hayır. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş yoktur.

FITIĞI İYİLEŞTİRMEZ

70 yaşındayım. 10 yıldır kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım ancak ameliyat olamıyorum. Bitkisel karışım iyi gelir mi?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini ve içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar kuvvetli öksürükler şikayeti ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı demli içmeyin. Papatya-rezene-ıhlamur tercih edin. Hamur işi tüketmeyin. Bol bol su için. Mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kilo vermen gerekir 05 Şubat 2026, Perşembe Sebze tüketmelisin 04 Şubat 2026, Çarşamba Cildini iyi koru 03 Şubat 2026, Salı Halsiz düşürür 02 Şubat 2026, Pazartesi
Şans Topu’nda 3 kişiye 872’şer bin
3 kişiye 872’şer bin
Sayısal Loto 628 milyon devretti
628 milyon devretti
Fenerbahçe eski yıldızı için devrede! Yusuf Akçiçek geri dönebilir
Akçiçek harekatı
Transferde şov yapan Fenerbahçe gözünü bir başka yıldıza dikti
Son bomba Nunez
Beşiktaş Marsilya’nın Panamalı sağ beki için girişimde bulundu
Murillo hamlesi