23 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

Hayır. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş yoktur.

FITIĞI İYİLEŞTİRMEZ

70 yaşındayım. 10 yıldır kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım ancak ameliyat olamıyorum. Bitkisel karışım iyi gelir mi?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini ve içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar kuvvetli öksürükler şikayeti ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı demli içmeyin. Papatya-rezene-ıhlamur tercih edin. Hamur işi tüketmeyin. Bol bol su için. Mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.