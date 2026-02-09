Fenerbahçe Brezilyalı yıldızıyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcunun menajeriyle yeni kontrat görüşmelerini sürdüren yönetim mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Talisca'nın mevcut maaşında ciddi bir indirime gittiği ve yıllık 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER

Takımda kaldığı için mutlu olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım" difadelerini kullandı. Yıldız futbolcu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 33 maçta 19 gol, 4 asistlik performans sergileyerek 23 gole katkıda bulunmayı başardı.

95 MAÇTA 48 GALİBİYET

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği bugün Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 95 maçta Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. 31 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü.