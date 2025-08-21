21 yaşındayım. 5 aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Tehlikeli bir durum mu?

Glikoz bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, Karaciğerde glikoz üretilir. Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir şey değil.

GEBELİĞİ ÖNLER

Adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bazen süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık olabilir mi?

Olabilir. TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

BOL BOL SU İÇ

Şişmanım. "Şeker kullanma" dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?

Olmaz. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen. Her birine bir küp şeker koysan bir yılda 36500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç.