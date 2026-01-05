Hocam 26 yaşındayım. Yediklerim adeta midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yoksa yediklerim yüzünden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrım oluyor. Siz ne tavsiye edersiniz?

Mide yanması yemeklerin iyi çiğnenmemesinden, sıkıntı-stresten, ağrı kesicilerden, aşırı yağlı-baharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mideye bağırsak sistemine sıkıntı yaratır. Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne. Devam ederse mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.

SAFRA TAŞINA ZEYTİNYAĞI

82 yaşındayım. Bypass ameliyatı oldum. Safra kesemde taş var. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

BOL SU İÇMELİSİN

Benim korkum diyabet. Annem ve babam gayet sağlıklı. Ancak teyzemlerde şeker hastalığı var. 68 kiloyum. Risk altında mıyım?

Korku şeker hastalığına yatkınlığını arttırabilir bu bir. Kilonu yazmışsın ama boyunu yazmamışsın bu iki. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

ŞEKERİM DÜŞÜYOR

3 aydır şekerim var. İlaca başladılar. Bazen aniden kan ter içinde kalıyorum. Şekerim bazen 70 bazen de 82 çıkıyor. Yani yüksek değil. O zaman neden böyle oluyor?

Bu anlattığın şikayetler şekerin düştüğü zamanlarda olabilir. Zaten ölçümlerin de düşük çıkmış. Hipoglisemi oluşmasını önlemek için egzersizi yemeklerden 1-2 saat sonra yap. Kan şekeriniz 80 mg/dl'nin altında ise egzersize başlama. Kan şekerinizin durumuna göre ilaç tedavisini yeniden doktorunla düzenle. Perhize uymadan ilaç kullanırsan gereğinden fazla kan şekerin düşebilir. Yani perhiz yapmayan şeker hastası iflah olmaz.

ATEŞ PROBLEMİ

Sürekli ateşim çıkıyor. Ne zaman hastaneye başvurmalıyım?

39 dereceyi geçen ateşin var ise ve 48 saatte düşmüyorsa dikkat! Bu durumda hemen bir hastaneye başvurmalısın. Ayrıca gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığı yaşıyorsan mutlaka sağlık birimleriyle temas kur. Ateşle birlikte yutkunurken zorlanma, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa dikkat etmeniz gerekir. Ateşle seyreden balgamlı öksürük de hastalık habercisidir.