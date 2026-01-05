takvim-logo

Eskişehir'de yarış dehşeti! Trafik canavarı sürücü yayalara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde başka bir araçla yarışan Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Kazada Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü ile 5 şüpheli yakalandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Eskişehir’de yarış dehşeti! Trafik canavarı sürücü yayalara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi, olay yerinden kaçan sürücü ile 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 ölü

Olay yeri (AA)Olay yeri (AA)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı.

Şüpheli yakalandı (AA)Şüpheli yakalandı (AA)

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞKA BİR ARAÇLA YARIŞIYORDU

Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.

Şüpheli yakalandı (AA)Şüpheli yakalandı (AA)

Kazanın ardından sürücü Muhammed D'nin, otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Polisin teknik takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen sürücü Muhammed D., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

Kazada Muhammed D'nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN