Eskişehir’de yarış dehşeti! Trafik canavarı sürücü yayalara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 09:26

Şüpheli yakalandı (AA)

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞKA BİR ARAÇLA YARIŞIYORDU



Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.