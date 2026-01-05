Eskişehir'de yarış dehşeti! Trafik canavarı sürücü yayalara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde başka bir araçla yarışan Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Kazada Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü ile 5 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi, olay yerinden kaçan sürücü ile 5 şüpheli yakalandı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
BAŞKA BİR ARAÇLA YARIŞIYORDU
Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.