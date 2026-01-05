takvim-logo

Üniversitede büyük skandal: Kadın öğrencilerin fotoğrafları çalınarak oylamaya açıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaraları izinsiz şekilde ele geçirilerek bir internet sitesine yüklendi. Kadın öğrenciler “en güzel” ve “en çirkin” başlıkları altında oylamaya açılırken, olay kamuoyunda infial yarattı. Üniversite yönetimi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaralarının yer aldığı bir internet sitesinde, öğrencilerin "en güzel", "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açılması büyük tepki çekti. 2001 yılından bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kadın öğrencilerin hedef alındığı sitede, "en iyi 50" ve "en kötü 50" listeleri oluşturulduğu ortaya çıktı.

İÇERİKLER SİLİNDİ HELALLİK İSTENDİ
Tepkilerin ardından bir süre erişime kapatılan siteye yeniden girilmeye çalışıldığında, sitenin tamamen kapatıldığı ve içeriklerin silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı. Sitede yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Veda ve Helallik... Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin."

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olay kamuoyunda yankı uyandırırken, üniversite yönetiminin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Üniversite yetkilileri, olayın ardından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

HUKUKİ VE CEZAİ SÜREÇ DEVREDE
Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kendilerine ulaşan bildirimler üzerine bazı öğrencilere ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığının tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, bu durum karşısında "üniversitenin derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı" ifade edildi.

REKTÖRLÜKTEN KAPSAMLI AÇIKLAMA
Rektörlük, kurum içi çalışanlara yönelik ikinci bir duyuru da yayımladı. Duyuruda, yaşananların üniversiteye yönelik açık bir siber saldırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kişisel verilerini, yasal olmayan yöntemlerle temin ederek bir web sitesi üzerinden yayımlayan ve kurumsal değerlerimize zarar vermeyi hedefleyen bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu yaşananlar, üniversitemize yönelik işlenen açık bir suçtur. Bu saldırının arkasında; kötü niyetli, şöhret peşinde koşan, başkalarının zarar görmesi üzerinden kendine alan açmaya çalışan kişi ya da kişiler bulunmaktadır."

Duyuruda ayrıca, ilgili devlet kurumları ve uzman kuruluşlarla birlikte çalışıldığı, üniversite bünyesinde kurulan komisyonun idari incelemeleri sürdürdüğü belirtilerek, "olayın en kısa sürede aydınlatılacağı ve sürecin şeffaflıkla yürütüleceği" vurgulandı.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR"
Üniversite yönetimi, provokasyonlara ve bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunarak şu mesajı paylaştı:

"Üniversitemizin ve tüm mensuplarımızın itibarını zedelemeye yönelik her türlü girişimle, sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğimizi, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağımızı bilmenizi isteriz."

KADIN ÖĞRENCİLER KONUŞTU: "GÜVENDE HİSSETMİYORUZ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından üniversiteyle bağlantılı itiraf sayfalarında çok sayıda kadın öğrenci paylaşım yaptı. Öğrenciler, fotoğraflarının izinsiz şekilde kullanılarak oylamaya açılmasının kendilerinde korku, endişe ve güvensizlik yarattığını dile getirdi. Yapılan paylaşımlarda, yaşananların yalnızca veri güvenliği ihlali değil; kadın tacizinin farklı boyutlara evrilebildiğini ve bireysel bir olayın ötesinde, daha geniş çaplı bir kadın hakları ihlali sorununa işaret ettiği vurgulandı.