Üniversitede büyük skandal: Kadın öğrencilerin fotoğrafları çalınarak oylamaya açıldı

HUKUKİ VE CEZAİ SÜREÇ DEVREDE Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kendilerine ulaşan bildirimler üzerine bazı öğrencilere ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığının tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, bu durum karşısında "üniversitenin derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı" ifade edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kadın öğrencilerin fotoğrafları çalındı, oylamaya açıldı

REKTÖRLÜKTEN KAPSAMLI AÇIKLAMA

Rektörlük, kurum içi çalışanlara yönelik ikinci bir duyuru da yayımladı. Duyuruda, yaşananların üniversiteye yönelik açık bir siber saldırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kişisel verilerini, yasal olmayan yöntemlerle temin ederek bir web sitesi üzerinden yayımlayan ve kurumsal değerlerimize zarar vermeyi hedefleyen bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu yaşananlar, üniversitemize yönelik işlenen açık bir suçtur. Bu saldırının arkasında; kötü niyetli, şöhret peşinde koşan, başkalarının zarar görmesi üzerinden kendine alan açmaya çalışan kişi ya da kişiler bulunmaktadır."

Duyuruda ayrıca, ilgili devlet kurumları ve uzman kuruluşlarla birlikte çalışıldığı, üniversite bünyesinde kurulan komisyonun idari incelemeleri sürdürdüğü belirtilerek, "olayın en kısa sürede aydınlatılacağı ve sürecin şeffaflıkla yürütüleceği" vurgulandı.