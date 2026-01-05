Üniversitede büyük skandal: Kadın öğrencilerin fotoğrafları çalınarak oylamaya açıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaraları izinsiz şekilde ele geçirilerek bir internet sitesine yüklendi. Kadın öğrenciler “en güzel” ve “en çirkin” başlıkları altında oylamaya açılırken, olay kamuoyunda infial yarattı. Üniversite yönetimi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaralarının yer aldığı bir internet sitesinde, öğrencilerin "en güzel", "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açılması büyük tepki çekti. 2001 yılından bugüne kadar okula kayıt yaptırmış kadın öğrencilerin hedef alındığı sitede, "en iyi 50" ve "en kötü 50" listeleri oluşturulduğu ortaya çıktı.
İÇERİKLER SİLİNDİ HELALLİK İSTENDİ
Tepkilerin ardından bir süre erişime kapatılan siteye yeniden girilmeye çalışıldığında, sitenin tamamen kapatıldığı ve içeriklerin silindiğini belirten bir mesajla karşılaşıldı. Sitede yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Veda ve Helallik... Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim okuldaki siber güvenlik zafiyetine dikkat çekmekti. Kimseyi bilerek rahatsız edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin."
ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olay kamuoyunda yankı uyandırırken, üniversite yönetiminin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Üniversite yetkilileri, olayın ardından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.