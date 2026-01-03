PROSTAT KABUSU

65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık tuvalete gidiyorum. Yani prostat kemale erdi gibi. Kontrol için hastaneye gittim. Guatr hastalığı için de tahlil yapalım dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?

Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasının kontrol edilmesi gerekir.

PRP YAPTIRABİLİRSİN

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Çare olur mu?

Kök hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi PRP uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin kan sıvısı uygulaması... Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.

GAZLI İÇECEĞİ BIRAK

Nafiz hocam, 3 aydır basur şikayetim var. Kabızım. Ne yapmalıyım?

Yemek yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler. Ameliyat gerektirebilir. Kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et.

ŞEKERİNE BAKTIR

Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.

KAYGI HASTA YAPAR

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Kanser yapar mı?

Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Hemen sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.

YOĞURT TÜKET

46 yaşındayım. Evdekiler ishal. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Öyle bir şey olur mu?

Bu anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C. Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, alerjik hastalıklarda bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.

ÇAYI AZALTSIN

Annem idrar kaçırıyor. Ürolojiye gittik, doktor ilaç verdi ama fayda etmedi. Ne yapmalıyız?

Bez bağlama konusunda annenizi ikna edin. İdrar yolu ve mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezinin çok çalışması, şeker ve stres idrar kaçırmaya neden olabilir. İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir. Sıvı alımını akşam saatlerine bırakmasın. Çay sık idrara çıkartır.