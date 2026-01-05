takvim-logo

Derya Buçan cinayetinde kan donduran detay! Kaza süsü vermiş

Aydın’da bariyere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kadının, eşi tarafından seyir halindeyken başından vurulduğu ortaya çıktı. Olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı belirlenen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Kan donduran olay, 21 Aralık 2024 akşamı saat 20.00 sıralarında Aydın–İzmir kara yolu üzerindeki Selatin Tüneli yakınlarında yaşandı. Aydın istikametine seyir halinde bulunan, Rıdvan Buçan'ın kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, araçta bulunan Derya Buçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü Rıdvan Buçan ile 8 yaşındaki çocukları D.B., Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Buçan'ın cenazesi toprağa verilirken, eşi ve oğlu tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

"ÖNCE SİLAH SESİ DUYDUM"

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde ilerlerken anne ve babası arasında tartışma yaşandığını, ardından silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ve sonrasında kaza yaptıklarını anlattı. Bu ifadenin ardından soruşturma derinleştirildi ve Rıdvan Buçan gözaltına alındı. Otopsi raporunda, Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemede, Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek amacıyla bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, 30 Aralık'ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Rıdvan Buçan'ın "Eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Kendi çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İFADELERE YER VERİLDİ

İddianamede Adli Tıp raporları ile sanık ve tanık beyanlarına yer verildi. D.B.'nin ifadesinde, olay günü otomobili babasının kullandığı, annesinin ön koltukta oturduğu, babasının elinde siyah bir tabanca gördüğü, annesinin elinde silah bulunmadığı, patlama sesinin ardından annesinin bulunduğu taraftan ve ağzından kan geldiğini gördüğü belirtildi.

Rıdvan Buçan ise ifadesinde, eşinin koltuğun altından silah çıkararak başına dayayıp ateş ettiğini, engel olamadığını, silahın elinden düşmesi üzerine aldığını, doldur-boşalt yaparken silahın bir el daha ateş aldığını, ardından silahı camdan dışarı attığını ve yaşadığı şokla otoyola girerek kaza yaptığını savundu.