Derya Buçan cinayetinde kan donduran detay! Kaza süsü vermiş

Aydın’da bariyere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kadının, eşi tarafından seyir halindeyken başından vurulduğu ortaya çıktı. Olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı belirlenen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 15:17

Kan donduran olay, 21 Aralık 2024 akşamı saat 20.00 sıralarında Aydın–İzmir kara yolu üzerindeki Selatin Tüneli yakınlarında yaşandı. Aydın istikametine seyir halinde bulunan, Rıdvan Buçan'ın kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, araçta bulunan Derya Buçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü Rıdvan Buçan ile 8 yaşındaki çocukları D.B., Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Buçan'ın cenazesi toprağa verilirken, eşi ve oğlu tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

"ÖNCE SİLAH SESİ DUYDUM" Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde ilerlerken anne ve babası arasında tartışma yaşandığını, ardından silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ve sonrasında kaza yaptıklarını anlattı. Bu ifadenin ardından soruşturma derinleştirildi ve Rıdvan Buçan gözaltına alındı. Otopsi raporunda, Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.