Masa başından kalkmıyorum. Sürekli kolum dirseğim omzum ağrıyor. Romatizma olabilir mi?

Öncelikle ruhen gergin, kaygılı ve masa başı işlerde kas ve liflere bağlı ağrılar olabilir. Kısıtlı hareket eden masa başı çalışanları aniden tuvalete kalkmak istese kol, bacak, kas veya liflerine zarar verebilir. Özellikle güneş ışığından faydalanılamıyor. D vitamini eksikliği başta olmak üzere kas ve lif sağlığımız için gereken gıda, vitamin, mineral, kolajen eksikliklerine dikkat etmek gerekir.

TUZLU YEMESİN

Nafiz hocam, babam şeker hastası. Ayakları şiş. Basınca hamur gibi iz bırakıyor. Ödem sökücü ilaç verelim mi?

Şeker hastalarının böbreklerin protein kaçağı olursa ayakları şişer. Tuzlu yerse, kilo alırsa, tiroid bezi az çalışırsa, alerjisi olursa ayakları şişer. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçlarına bağlı ayak şişmesi olur. Bunları tespit etmeden ödem sökücü verme. Tansiyon düşükse daha da düşer. İç hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.

ZAYIFLAMASI LAZIM



Babam kalp krizi geçirdi. Diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanamaya yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir. Coumadin kullanan hastaların ıspanak, brokoli, maruldan uzak durması lazım. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.

NE ZAMAN BİTECEK

27 yaşında aşçıyım. 11 yıldır migren ataklarım var. Bitmeyecek mi?

Aslında migren, ilaçla geçen bir hastalık değildir. Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin. Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın. Genel olarak anlatmak gerekirse; rüzgar, lodos, hava değişikliği, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet dönemi, parlak ışık, güneş, yemek öğününü atlamak, sigara dumanı, keskin kokular, yorulmak, stres, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.

BULAŞICI DEĞİLDİR

Bana 4 yıl önce Behçet tanısı kondu. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Şimdi eşimde lekeler oluştu. Ne olduğu bilinmiyor. Behçet ile ilgili mi?

Behçet hastalığı takip edilen romatizmal grup bir hastalıktır. Etkilediği organa ve şiddetine göre ilaçlı takibi yapılır. Bu nedenle düzenli olarak uzman takibinde kalmanız gerekir. Bize başvuran hastalarımızda ozon tedavisi uyguluyoruz. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Başka birine bulaşmaz.

MİDEYE KUDRET NARI

Mide şikayetim 3 aydır var. Kudret narı iyi midir?

Kudret narı yağı, şifalı fitoterapi uygulamalarından biridir. İyi gelir. Yine de mide şikayetine sebep olacak başka durumlar var mı? Bakmak lazım. Az az ye. Sık sık ye. İyi çiğne. Stres yapan herkesin mide şikayetleri olur.