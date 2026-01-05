T.C.

KONYA 10. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2025/611 Esas

İLAN

Davacı NOR BIBI OZBEK ile Davalı ABDULMATIN ÖZBEK arasında mahkememizde görülmekte olan Velayetin Değiştirilmesi davasının 29/12/2025 tarihli ara kararı gereğince davalıya dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Velayetin değiştirilmesi talepli davada;ilanın yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunulabileceği gibi varsa delillerin bildirilebileceği hususlarının ihtarı ile, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 ( yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve duruşmanın 29/04/2026 tarihine bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

