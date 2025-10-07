PODCAST CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

7 Ekim 2025

23 yaşında erkeğim. Sık sık boğazlarım ağrıyor. Şişiyor.
Bademciklerimi almak istediler.
İzin vermedim. Antibiyotik çok kullanıyorum. Şeker hastası olursun diyorlar. Doğru mu?
ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına 'Karaciğer yetmezliği olur muyum?' diye düşün.
İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı karaciğeri bozabilir. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle.
Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir.

KAFANA TAKMA
63 yaşındayım. Sıkıldım desem "andropoz" diyorlar. Unutkanlık diyorum "andropoz" diyorlar. Bu dedikleri hastalık başka ne yapar?
80 yaşını geçen erkeklerin bedeni erkeklik hormonları azalırsa değişir.
Kadınların menopozu gibi bir durum yani. Şaka bir yana erkeklik hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir. Depresyon, sinirlilik, kaygı, yorgunluk hissi olabilir. Ne diyelim düzenli beslen, uyu, hareket et. Kafayı da her şeye takma.

KURUYEMİŞ YE
Menopoza girdim, çok gerginim.
Kemiklerim erirse çabuk kırılır mı? Arkadaşlarım "Kalsiyum al" dedi. Hangi ilacı içeyim?
MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor. Menopoz hastalık değildir. Gerilim de yapar. Hormonla değişiklikler duyguları değiştirir.
Kemik erimesi ihtimali vardır. Düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır.
Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin.

ELLERİM TİTRİYOR!
18 yaşındayım. Ellerim, ensem terliyor. Tahlillerim temiz çıktı.
Bu hastalık nedir?
BU hastalık primer fokal hiperhidrozis dediğimiz bir hastalıktır.
Vücudun belirli bölgelerinde belirgin bir neden olmaksızın en az 6 aydır devam eden gözle görülebilir aşırı terleme durumunun söz konusu olmasıdır. Kişinin günlük aktivitelerini yapmasında zorluk çıkarır. Hastalık başlangıcı 25 yaş ve öncesidir. İç hastalıkları uzmanına görün.

