Mersin'de dehşete düşüren olay: 12 yaşındaki çocuk okul müdürünü vurdu!

Mersin’de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara’yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Okul müdürünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 10:48

Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Anamur'da Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

OKUL MÜDÜRÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.