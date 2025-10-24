38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Ben kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi? 3-4 yıldır devam eden şikayet birden ortadan kalkmaz. EKO dediğin kalbin ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir.

Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir.

HER YAŞTA OLABİLİR

Yaşım 42. Eklemlerim ağrıyor. Tetkikler yapıldı. Romatizmalı eklem iltihabı olmuşum. Ne yapmam gerekir?

Bağışıklık sistemi hastalıkları stres-sıkıntı-kaygı-evham ve huzursuzlukla artar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir. Doktorunu seç. Takibine geç.



DEPRESYONDAYIM!



Gerçekten zordayım. Terslikler hep beni buluyor. Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?



Depresyon hapına doktor mu başladı yoksa sen mi eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.



AĞRILARINI AZALTIR



32 yaşındayım. Evliyim. İki çocuğum var. Her tarafım ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden ağrıyor. Eşim destek verse de kaygılı bir yapım var. Ağrılara ozon tedavisi iyi gelir mi?

Romatizma dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. D vitamini, magnezyum eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırabilir. Tanı ve tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ve ozon saunanın ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız. Aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile rahatlama sağlıyoruz.