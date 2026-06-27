Saçım dökülüyor. Kök hücre yaptırmak istiyorum. Yazın kök hücre yapılır mı?

Saçlı deride özellikle ozonlu PRP dediğimiz kök hücre uygulamaları. Tüm dünyada yapılan uygulamalardır. Yaz olması konuyu değiştirmez. Kişiye özel yaz tedbirleri alınır. Saçlı derimizdeki saç köklerinin canlanması, güçlenmesi hedeflenir.

Bekleme başla.

TUZLU YEMESİN

Babam şeker hastası. Ayakları şiş. Basınca hamur gibi iz bırakıyor. Ödem sökücü ilaç verelim mi?

Şeker hastalarının böbreklerin protein kaçağı olursa ayakları şişer. Tuzlu yerse, kilo alırsa, tiroid bezi az çalışırsa, alerjisi olursa ayakları şişer. Aynı zamanda bazı tansiyon ilaçlarına bağlı ayak şişmesi olur. Bunları tespit etmeden ödem sökücü verme. Tansiyon düşükse daha da düşer.

İç hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.