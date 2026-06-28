Tüketici ne yediğini bilecek! Menüde şeffaflık dönemi

UYMAYANA CEZA

MENÜ kartları, tabelalar veya dijital menüler bu yeni kurala uygun olarak yeniden tasarlanacak. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yönetmelikle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bağlı gıda denetçileri sahaya inecek. Kafe ve restoranlarda yapılacak sıkı denetimlerde menüsünde etin kökenini belirtmeyen veya eksik bilgi veren işletmelere idari para cezası kesilecek. İşletmelerin mağduriyet yaşamaması için 1 Temmuz'a kadar menülerini güncellemeleri gerekiyor. Kalori bildirimleri için ise daha uzun bir geçiş süresi tanınırken, işletmelerin bu yükümlülüğü en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar yerine getirmesi gerekecek.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel