Tüketici ne yediğini bilecek! Menüde şeffaflık dönemi
Kafe ve restoranlarda şeffaflık dönemi başlıyor. Yeni düzenlemeyle, işletmeler yemeğin içeriğini ve kalori miktarını menüde belirtmek zorunda. Uymayanlara ise yaptırım uygulanacak. İşletmelerin, mağduriyet yaşamamak için 1 Temmuz’a kadar menülerini güncellemesi gerekiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliği ve tüketici haklarını korumak adına toplu tüketim yerlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyor. Kafe, restoran, lokanta ve otel gibi işletmelerde vatandaşların ne yediğini tam olarak bilmesini hedefleyen yeni düzenleme, 1 Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Yeni dönemle birlikte menülerde şeffaflık dönemi başlarken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacak.
İÇERİK AÇIKÇA YAZILACAK
Yeni düzenlemenin getirdiği en büyük değişiklik, menülerdeki et ve et ürünlerinin detaylandırılması olacak. Artık işletmeler, sundukları yemeklerde kullanılan etin hangi hayvana ait olduğunu menülerinde açıkça belirtmek zorunda kalacak.
Örneğin yalnızca "köfte" veya "kebap" ifadesi yeterli olmayacak.
Ürünün dana eti mi, kuzu eti mi yoksa kanatlı hayvan eti mi içerdiği tüketicinin görebileceği şekilde yazılacak. Öte yandan bir porsiyon yemeğin kalori miktarı da menüde belirtilecek.
ALERJEN MADDE BİLGİSİ
Aynı zamanda menülerde ürünün temel bileşenleri ve hammaddeleri, alerjen madde içerikleri ile alkol veya domuz türevi bileşen içerip içermediğine ilişkin bilgiler yer alacak. İşletmeler, zorunlu bilgileri müşterilerin kolaylıkla erişebileceği farklı yöntemlerle sunabilecek.
Bu kapsamda basılı menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar kullanılabilecek.
UYMAYANA CEZA
MENÜ kartları, tabelalar veya dijital menüler bu yeni kurala uygun olarak yeniden tasarlanacak. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yönetmelikle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bağlı gıda denetçileri sahaya inecek. Kafe ve restoranlarda yapılacak sıkı denetimlerde menüsünde etin kökenini belirtmeyen veya eksik bilgi veren işletmelere idari para cezası kesilecek. İşletmelerin mağduriyet yaşamaması için 1 Temmuz'a kadar menülerini güncellemeleri gerekiyor. Kalori bildirimleri için ise daha uzun bir geçiş süresi tanınırken, işletmelerin bu yükümlülüğü en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar yerine getirmesi gerekecek.
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