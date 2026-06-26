Hocam, çok büyük sıkıntılarım var. Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

Her iki kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bunun nedeni de yanlış egzersiz teknikleri olabilir. Bununla beraber magnezyum kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli, gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir.

Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF, sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.

SIKINTIYA GİRMEYİN

2 ay önce menopoza girdim. Şikayetlerim çok arttı. Arkadaşlarım östrojenli menopoz ilacı kullanmamı tavsiye etti. Bunun bir sakıncası var mı?

Boşuna sıkıntıya girmeyin. Şikayetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bedeninizin ihtiyacını belirleyelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz.

Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları, migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar diğer ilaçlar gibi komşu, eş, dost ve teyze reçeteleri ile alınmamalıdır.

BAĞIRSAKTAN OLABİLİR

Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var benim?

Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı-, evhamlı, kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar. Uzun süreli takip gerekir.

PERHİZ YAP KURTUL

2 yıldır şekerim var. Ölç ölç yüksek çıkıyor. Ömür boyu bunu çekecek miyim. Doktorlara gidiyorum. Sonuç aynı. Niye sürekli yükseliyor diyorum "Sinirdendir" diyorlar. Sinir şekeri niye yükseltsin ki?

Arabayı 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur.

Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Baskı altında iken, vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar. Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Ayrıca ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de mutlaka faydalan.