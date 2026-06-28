Bu hatalar endişe verir: Diş fırçalamak yetmiyor
Ağız ve diş sağlığının korunmasında günlük belli rutinleri alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Diş Hekimi Murat İnce, diş sağlığını olumsuz etkileyecek durumlarla ilgili önemli ipuçları verdi.
Çoğu insan diş bakımını yalnızca diş fırçalamaktan ibaret sanıyor. Ancak ağız hijyeninin devamlılığı sağlamak adına, diğer birçok faktöre de önem vermek gerekiyor. Diş Hekimi Murat İnce, dişleri düzenli ve doğru şekilde fırçalamanın yanı sıra dikkat edilmemesi gerekenleri anlattı:
Diş ipi kullanmamak:
Günde en az 1 kez diş ipi kullanımı tavsiye edilmektedir. Diş ipi, özellikle fırçanın ulaşamadığı diş aralarını temizler ve buradaki olası bakteri, diş taşı ve plak oluşumunun önüne geçer. Diş ipi, etkili bir diş temizliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Asitli gıdalar ve içecekler tüketmek: Özellikle aşırı şekerli, asitli gıdalar, dişe yapışma özelliği bulunan yiyecek ve atıştırmalıklar uzun vadede diş sağlığını fazlasıyla bozar. Çok şekerli yiyeceklerin ardından ise mutlaka peynir gibi çürük önleyici besinler tüketilmelidir.
Yetersiz diş fırçalamak: Önerilen diş fırçalama rutini, günde 2 kezdir. Fırçalama için kişiye en uygun özellikteki, etkili bir macunun seçilmesi ve bununla birlikte her 3-4 ayda bir diş fırçasının yenilenmesi tavsiye edilir.
Dişleri çok sert fırçalamak: Fırçalama esnasında dişlere çok bastırmak veya fırçalamayı çok hızlı yapmak, dişlerin hırpalanması yol açar. Yani bu durum, genel kanının aksine daha temiz dişler anlamına gelmemektedir.
Şişe kapağını dişlerle açmak: Bunun sonucunda çatlamış ve kırılmış dişlerle diş hekimine başvuran hastaların sayısı bir hayli fazladır. Dişlerin maruz kaldığı bu travmalar diş minesinin aşınmasına, çatlaklara ve hatta dişlerin kırılmasına sebep olur. Kırılan dişlerle birlikte sinir uçları açığa çıkmakta ve bu da yoğun bir ağrı ve hassasiyete yol açmaktadır.
Rutin kontrollere gelmemek: İnsanlar genellikle zorunlu olmadıkça dişçi koltuğuna oturmayı pek sevmez. Böyle bir rutin, ancak tanısı konulan bir hastalık sonucunda hayata geçirilir. Halbuki genel vücut sağlığında olduğu gibi diş sağlığında da erken teşhisin önemi büyüktür.