Bu hatalar endişe verir: Diş fırçalamak yetmiyor

Yetersiz diş fırçalamak: Önerilen diş fırçalama rutini, günde 2 kezdir. Fırçalama için kişiye en uygun özellikteki, etkili bir macunun seçilmesi ve bununla birlikte her 3-4 ayda bir diş fırçasının yenilenmesi tavsiye edilir.

Dişleri çok sert fırçalamak: Fırçalama esnasında dişlere çok bastırmak veya fırçalamayı çok hızlı yapmak, dişlerin hırpalanması yol açar. Yani bu durum, genel kanının aksine daha temiz dişler anlamına gelmemektedir.