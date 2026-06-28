Tevfik Yener’e veda: Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı

Takvim Gazetesi'nin kurucu Yayın Yönetmeni, Türk basınının duayen isimlerinden Tevfik Yener için 27 Haziran'da İstanbul Beylikdüzü'ndeki Hz. Ebubekir Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. 52 yıllık eşi Neşe Karaböcek ise eşini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Yener, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tevfik Yener'e veda. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yıllardır hayatını paylaştığı eşi Tevfik Yener'e veda eden Neşe Karaböcek, ayakta durmakta güçlük çekti.

TÜRK BASINININ DUAYEN İSMİYDİ

Tevfik Yener, 25 Haziran'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Gazetecilik mesleğinde uzun yıllar boyunca birçok önemli yayında görev yapan Yener, Takvim Gazetesi'nin kurucu Yayın Yönetmeni olarak Türk basınına önemli katkılar sundu.