Tevfik Yener’e veda: Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı
Takvim Gazetesi'nin kurucu Yayın Yönetmeni, duayen gazeteci Tevfik Yener son yolculuğuna uğurlandı. 52 yıllık hayat arkadaşı Neşe Karaböcek, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Türk basınına uzun yıllar emek veren Yener, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Takvim Gazetesi'nin kurucu Yayın Yönetmeni, Türk basınının duayen isimlerinden Tevfik Yener için 27 Haziran'da İstanbul Beylikdüzü'ndeki Hz. Ebubekir Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. 52 yıllık eşi Neşe Karaböcek ise eşini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Yener, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Yıllardır hayatını paylaştığı eşi Tevfik Yener'e veda eden Neşe Karaböcek, ayakta durmakta güçlük çekti.
TÜRK BASINININ DUAYEN İSMİYDİ
Tevfik Yener, 25 Haziran'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Gazetecilik mesleğinde uzun yıllar boyunca birçok önemli yayında görev yapan Yener, Takvim Gazetesi'nin kurucu Yayın Yönetmeni olarak Türk basınına önemli katkılar sundu.
NEŞE KARABÖCEK İLE YARIM ASRI AŞAN EVLİLİK
1974 yılında Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek ile hayatını birleştiren Tevfik Yener, mesleki başarılarının yanı sıra örnek gösterilen evliliğiyle de tanınıyordu. Çift, 2019 yılında oğulları Hasan Ali'nin vefatıyla büyük bir acı yaşamıştı.