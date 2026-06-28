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9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı

Denizli'de 9 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan üniversiteli Ünal, 27 gün sonra hayata döndü. Hastanede 18. yaş gününü kutladı.

Kaynak Gazete
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9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı

Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Erenay Ünal'ın bindiği yolcu otobüsü, 31 Mayıs'ta Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarptıktan sonra yandı.

Hastanede 18. yaş gününü kutladı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)Hastanede 18. yaş gününü kutladı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Faciada 9 kişi hayatını kaybederken olay anında kendisini dışarıya atan Ünal'ın vücudunda ağır yanıklar oluştu. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve entübe edilen Ünal, birçok kez ölümle burun buruna geldi. Yoğun tedaviyle tamamen iyileşen Ünal, 18. yaş gününü hastanede kutladıktan sonra taburcu edildi.

9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı-3

Hastaneye kaldırıldığında kendisinde olmadığını belirten Ünal, "Sadece sedyeyle ambulansa bindirildiğimi hatırlıyorum. 5 gün sonra kendime geldim, gözlerimi açtım" dedi

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9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı-5 9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı-6 9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı-7
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