9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı
Denizli'de 9 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan üniversiteli Ünal, 27 gün sonra hayata döndü. Hastanede 18. yaş gününü kutladı.
Giriş Tarihi:
Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Erenay Ünal'ın bindiği yolcu otobüsü, 31 Mayıs'ta Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarptıktan sonra yandı.
Faciada 9 kişi hayatını kaybederken olay anında kendisini dışarıya atan Ünal'ın vücudunda ağır yanıklar oluştu. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve entübe edilen Ünal, birçok kez ölümle burun buruna geldi. Yoğun tedaviyle tamamen iyileşen Ünal, 18. yaş gününü hastanede kutladıktan sonra taburcu edildi.
Hastaneye kaldırıldığında kendisinde olmadığını belirten Ünal, "Sadece sedyeyle ambulansa bindirildiğimi hatırlıyorum. 5 gün sonra kendime geldim, gözlerimi açtım" dedi
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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel