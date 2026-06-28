9 kişinin öldüğü yangından sağ çıktı: Hastanede 18. yaş gününü kutladı

Hastanede 18. yaş gününü kutladı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Faciada 9 kişi hayatını kaybederken olay anında kendisini dışarıya atan Ünal'ın vücudunda ağır yanıklar oluştu. İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve entübe edilen Ünal, birçok kez ölümle burun buruna geldi. Yoğun tedaviyle tamamen iyileşen Ünal, 18. yaş gününü hastanede kutladıktan sonra taburcu edildi.