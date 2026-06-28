CANLI YAYIN
Geri

Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu

Erzurum'da geliştirilen ve literatüre giren ameliyatsız hedefe yönelik tedavi yöntemi, kronik meme iltihabı hastalarına umut oldu. Prof. Dr. Fatih Alper'in geliştirdiği teknikle 11 yılda yaklaşık 700 kadın, yalnızca 10-15 dakika süren 5 seanslık lokal uygulamayla başarılı şekilde tedavi edildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper'in literatüre kazandırdığı ameliyatsız hedefe yönelik tedavi, kronik meme iltihabı hastalığı çeken kadınlara umut oldu.

Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Yıllar içinde yöntemi geliştiren Alper, meme içine düşük doz steroid enjeksiyonu uygulayarak yaptıkları tedavinin başarılı olduğunu söyledi. Alper, bu yöntem sayesinde hastaların ağızdan ilaç almasına gerek kalmadığını da belirterek, "10 ila 15 dakika süren 5 seanslık lokal uygulamayla 700 kadını tedavi ettik" dedi.

Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu-3

11 YILDA 700 KADIN KURTULDU

Alper, "İşin sihri, ağızdan alınan ilaç memeye yüzde 1-2 giderken bizim yöntemle ilacın yüzde 95'ten fazlası dokuya gidiyor ve tedaviyi başarıya ulaştırıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu-5 Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu-6 Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu-7

Takvim Kaynak Tercihleri
Takviye çağı: Şişedeki umut sağlık mı moda mı?
SONRAKİ HABER

Şişedeki umut sağlık mı moda mı?
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Sağlık

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler