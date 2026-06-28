Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Yıllar içinde yöntemi geliştiren Alper, meme içine düşük doz steroid enjeksiyonu uygulayarak yaptıkları tedavinin başarılı olduğunu söyledi. Alper, bu yöntem sayesinde hastaların ağızdan ilaç almasına gerek kalmadığını da belirterek, "10 ila 15 dakika süren 5 seanslık lokal uygulamayla 700 kadını tedavi ettik" dedi.