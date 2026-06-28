Türk profesörün geliştirdiği ameliyatsız yöntem yüzlerce kadına umut oldu
Erzurum'da geliştirilen ve literatüre giren ameliyatsız hedefe yönelik tedavi yöntemi, kronik meme iltihabı hastalarına umut oldu. Prof. Dr. Fatih Alper'in geliştirdiği teknikle 11 yılda yaklaşık 700 kadın, yalnızca 10-15 dakika süren 5 seanslık lokal uygulamayla başarılı şekilde tedavi edildi.
Giriş Tarihi:
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper'in literatüre kazandırdığı ameliyatsız hedefe yönelik tedavi, kronik meme iltihabı hastalığı çeken kadınlara umut oldu.
Yıllar içinde yöntemi geliştiren Alper, meme içine düşük doz steroid enjeksiyonu uygulayarak yaptıkları tedavinin başarılı olduğunu söyledi. Alper, bu yöntem sayesinde hastaların ağızdan ilaç almasına gerek kalmadığını da belirterek, "10 ila 15 dakika süren 5 seanslık lokal uygulamayla 700 kadını tedavi ettik" dedi.
11 YILDA 700 KADIN KURTULDU
Alper, "İşin sihri, ağızdan alınan ilaç memeye yüzde 1-2 giderken bizim yöntemle ilacın yüzde 95'ten fazlası dokuya gidiyor ve tedaviyi başarıya ulaştırıyor" dedi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Sağlık