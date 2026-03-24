Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum. Eklem ağrım geçmiyor. Ne yapmalıyım?

Yaptığınız egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.



GLUTEN MESELESİ

Zayıflamak istiyorum. Marketteki arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.



ŞİŞKİNLİĞE BİTKİ ÇAYI

Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil. Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz. Ayrıca burun tıkanıklığı var mı diye bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.



DİYABETE OZON

2 yıldır şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim? İşe yarar mı?

Ozon tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığı tedavisinde diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur. Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır. Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Ayrıca manyetik alan tedavisi de şeker hastalığında ve neden olduğu sorunlarda destekleyici bir tedavidir.



TUZ BİBER EKME!

Nafiz hocam, 29 yaşında bir kadınım. Varisim var. Varisin beslenmeyle bir ilgisi var mı?

Varisle beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin az sıvı alınması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların yenmesi, alkol ve sigara da varis gelişimine katkıda bulunur. Olabildikçe tuzlu gıdalardan sakının. Mutlaka zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.