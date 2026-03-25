Tam 3 yıldır sedef hastasıyım.

İlaç kullanıyorum. Ancak hastalığım geçmiyor. Hiç geçmeyecek mi?



CİLTTE çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme, güneş yanığı gibi hasar olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir. Bu nedenle cildini zarar görmesin diye iyi koru.

Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçlarıağrı kesiciler-sıtma ilaçları-kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Badem-fındık-fındık yağı-ıspanak, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye. En önemlisi stres, sıkıntı, dert, evham ve depresyon artarsa hastalık artar.



ÇAY KAHVEYE DİKKAT

Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar.

Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir.

Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir.

Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet yardımcı olur.



BOL SU İÇMELİSİN

Eşim 61 yaşında. 1 ay önce kalp krizi geçirdi. Ameliyat edemiyorlar. İlaçlarını alıyoruz. Başka tavsiyeniz olur mu?

MUTLAKA hastalığına uygun beslensin. Diyetisyenden kalp koruma protokolü edinin. Stres sıkıntı kontrolü şart. Ruh sıkıntısı beden hastalığını arttırır. Yeterli ve kaliteli uyumalı. Su tüketimi idrar renginin berrak açık sarı olacağı kadar olmalı. Ozon tedavisi uygulamaları tıkanan damara iyi geliyor.



45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum. Nefesim kesiliyor. Uçağa binmem sakıncalı mı?

ASTIM, amfizem, kistik fibrozisli ve akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir. Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir.

Operasyon geçiren hastalar iki hafta uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.