Gazım, ara ara kabızlığım oluyor. Arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam ne yaparım?

Kuruntular, seni hasta eder. Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir.

Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit ve sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve makattan kan gelmesidir.

Eklem ağrısı, gözlerde şişlik de görülebilir. Bu problemler kolit düzeldikten sonra iyileşebilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.



SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor.

Bir de siz söylerseniz sevinirim?

Baba sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar.

Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur.

Aman diyorum. Yapmayın diyorum.



UTANMA

32 yaşındayım. Cinsel organım sola doğru çok eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. Neden olabilir?

Tarif ettiğin şekilde bir bozukluk 'Peyronie Hastalığı' olabilir.

Daha çok romatizmaliltihabi bir hastalıktır.

Mutlaka üroloji uzmanı görsün. Romatizmal açıdan daha sonra İç Hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir.



YAĞLI TÜKETME

Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim?

Hayır. Sakın. Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen sürekli şikayetlerin, hazımsızlıkların olabilir.

Yaz o zaman. Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar sakıncalı gıdalar.

ŞEKERİ BIRAK

Hocam şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım.

Çayı-kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum.

Tatlandırıcı kullansam olur mu?

Tabi ki tatlandırıcısız da yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu.

Sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum.

Sadece şeker yememek yetmez. İncir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.