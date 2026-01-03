Haberler

İstanbul Valiliğinden fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

İstanbul Valiliği, kentte rüzgar ve fırtına dolayısıyla meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 'Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 19:31

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliğinin açıklaması (sosyal medya)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

