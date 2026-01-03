Yılın ilk dolunayı Yengeç’te! Sirius etkisiyle aile ve ilişkilerde yeni sayfa açılıyor

takvim-logo

Yengeç burcunda gerçekleşecek yılın ilk dolunayı, duygusal bağları güçlendiren ve içsel güven ihtiyacını öne çıkaran etkiler sunuyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek olan dolunay, Sirius yıldızının da etkisiyle özellikle aile, yuva ve ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki Yengeç Dolunayı kimleri etkileyecek?

MindBodyGreen yer alan bilgilere göre, bu güçlü gökyüzü olayı belirsizlikleri geride bırakıp yeni bir sayfa açma fırsatı sunarken, her burcu kendi yaşam alanına göre farklı şekillerde etkileyecek. İşte yılın ilk dolunayına dair bilinmesi gerekenler…

YENGEÇ DOLUNAYI'NIN ETKİLERİ NELER?

3 Ocak'ta Yengeç burcunda meydana gelen dolunay, yılın duygusal açıdan en belirgin eşiklerinden birini işaret ediyor.

Bu süreçte genel olarak şu temalar öne çıkıyor:

◾Duygular daha yoğun yaşanabilir, hassasiyet artış gösterebilir

◾Ruh halinde dalgalanmalar ve çabuk etkilenme hali görülebilir

◾Güvende olma ve ait hissetme ihtiyacı güçlenebilir

◾Aile, ev ve özel yaşamla ilgili konular öncelik kazanabilir

◾Akıldan ziyade sezgilere ve kalbe kulak verilen kararlar gündeme gelebilir

◾Bu dolunay, iç dünyamızla yüzleşmemizi sağlarken duygusal bağları yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

2026 DOLUNAY NE ZAMAN?

2026 yılının ilk dolunayı 3 Ocak tarihinde gökyüzünde gerçekleşecek. Bu önemli gökyüzü olayı, Türkiye saatiyle 13.03'te etkisini göstermeye başlayacak.

DOLUNAY NEDİR VE ETKİ SÜRESİ NE KADAR?

Dolunay, Ay ile Güneş'in Dünya merkezli (jeosentrik) konumlarının tam karşıtlık oluşturmasıyla, yani aralarındaki açının 180 dereceye ulaşmasıyla meydana gelir.

Bu evrede Ay, Dünya açısından Güneş'in tam karşısında yer alır. Sinodik ay döngüsüne göre, Ay'ın aynı evreleri arasındaki süre ortalama 29,53 gün olarak kabul edilir.

Bu kez gerçekleşecek dolunay, bulunduğu derece itibarıyla oldukça kritik ve belirleyici bir etkiye sahip. Etkilerinin dolunaydan yaklaşık 6 gün önce başlayıp 6 gün sonra da hissedilmesi bekleniyor.

