Yılın ilk dolunayı Yengeç’te! Sirius etkisiyle aile ve ilişkilerde yeni sayfa açılıyor

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 15:02







MindBodyGreen yer alan bilgilere göre, bu güçlü gökyüzü olayı belirsizlikleri geride bırakıp yeni bir sayfa açma fırsatı sunarken, her burcu kendi yaşam alanına göre farklı şekillerde etkileyecek. İşte yılın ilk dolunayına dair bilinmesi gerekenler…

YENGEÇ DOLUNAYI'NIN ETKİLERİ NELER? 3 Ocak'ta Yengeç burcunda meydana gelen dolunay, yılın duygusal açıdan en belirgin eşiklerinden birini işaret ediyor.

Bu süreçte genel olarak şu temalar öne çıkıyor: ◾Duygular daha yoğun yaşanabilir, hassasiyet artış gösterebilir ◾Ruh halinde dalgalanmalar ve çabuk etkilenme hali görülebilir ◾Güvende olma ve ait hissetme ihtiyacı güçlenebilir

◾Aile, ev ve özel yaşamla ilgili konular öncelik kazanabilir ◾Akıldan ziyade sezgilere ve kalbe kulak verilen kararlar gündeme gelebilir ◾Bu dolunay, iç dünyamızla yüzleşmemizi sağlarken duygusal bağları yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.