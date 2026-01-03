Yılın ilk dolunayı Yengeç’te! Sirius etkisiyle aile ve ilişkilerde yeni sayfa açılıyor
Yengeç burcunda gerçekleşecek yılın ilk dolunayı, duygusal bağları güçlendiren ve içsel güven ihtiyacını öne çıkaran etkiler sunuyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek olan dolunay, Sirius yıldızının da etkisiyle özellikle aile, yuva ve ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki Yengeç Dolunayı kimleri etkileyecek?