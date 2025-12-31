PODCAST CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Az az sık sık ye

Eklenme Tarihi 31 Aralık 2025

Nafiz hocam, yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı baharatlı- asitli-kafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sakız çiğnemek, iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar.

YOĞURTLA ŞAHANE OLUR


Kereviz yiyince karnım ağrıyor. Yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?

Haşlaması yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir.

İLAÇ NİYETİNE


Babam 54 yaşında şeker ve tansiyon hastası. Önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Yesin mi yemesin mi?

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Kalp-damar hastaları için zeytinyağı önemlidir. Zeytinyağının içindeki yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir. Bu da doğal ilaç gibidir. Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Ispanak, brokoli, lahana, havuç, kırmızı pancar nitrat zenginidir.

