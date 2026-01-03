Haberler

Yaşam Haberleri

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde rüzgar 90 km hıza ulaştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şiddetli rüzgarlar hakkında uyarı geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 19:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz" ifadelerine yer verdi.

