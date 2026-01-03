Aldatanlar hep aynı hataları yapıyor! Aldatılan bir terapistten çarpıcı uyarılar...

(Takvim Foto Arşiv) Aldatma sandığımızdan çok daha yaygın Sadakatsizlik hâlâ büyük bir tabu. Ancak rakamlar bunun oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Evliliklerin önemli bir bölümü boşanmayla sonuçlanıyor ve bu boşanmaların ciddi bir kısmının arkasında aldatma var. Üstelik boşanma yaşanmayan evliliklerde bile gizli kalan ilişkiler oldukça fazla. Bu nedenle LaRusso'ya göre insanların yarısından fazlası hayatının bir döneminde aldatma deneyimiyle karşılaşıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Kadınlar da erkekler kadar aldatıyor Daily Mail'de yer alan habere göre uzun yıllar boyunca aldatmanın daha çok erkeklere özgü olduğu düşünüldü. Ancak LaRusso, bu algının artık geçerli olmadığını söylüyor. Danışanları arasında sadakatsiz kadınların sayısı aldatan erkeklerle neredeyse aynı düzeyde. Bunun nedenini tek bir faktöre bağlamak zor ancak kadınların daha bağımsız olması ve kendini keşfetme arayışının artması bu değişimde etkili olabilir.

(Takvim Foto Arşiv) Bazı kişilik tipleri daha riskli LaRusso'ya göre bazı kişilik özellikleri sadakatsizlik riskini artırıyor. Bunların başında narsistik eğilimler geliyor. Sürekli onaylanma ihtiyacı duyan kişiler için tek bir partner yeterli olmayabiliyor. Bir diğer riskli özellik ise kaçınmacı kişilik yapısı. Bu kişiler ilişkide sorunlarla yüzleşmek yerine dış ilişkilerle kaçış yolu arayabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Şüphe varsa kanıt çok önemli Aldatıldığını düşünen kişilerin en sık yaptığı hata net bir kanıt olmadan partneriyle yüzleşmek. LaRusso, kendi deneyiminden yola çıkarak bunun çoğu zaman inkâr ve manipülasyonla sonuçlandığını söylüyor. Aldatan kişiler genellikle dürüst olmuyor. Bu yüzden somut gerçekler ortaya çıkana kadar gözlem yapmak ve kontrolü elde tutmak daha sağlıklı bir yol.