Aldatanlar hep aynı hataları yapıyor! Aldatılan bir terapistten çarpıcı uyarılar...
Sadakatsizlik tesadüf değil çoğu zaman aynı hataların tekrarından ibaret. Aldatılmayı bizzat yaşamış bir psikoterapist aldatanların düştüğü ortak tuzakları ve ilişkileri bitiren kritik yanlışları net uyarılarla anlatıyor. Bu süreçte ortak nokta ise aldatanların narsist kişilik özelliklerine sahip olmaları. İşte madde madde detaylar.
Aldatılmanın nedenleri ve insanların neden sadakatsizliğe yönelebildiği bu konuyu hem mesleki hem de kişisel olarak deneyimlemiş bir uzmanın bakış açısıyla farklı bir tablo ortaya koyuyor. Psikoterapist Lauren LaRusso'nun kendi yaşadıkları ve danışanlarından edindiği tecrübeler ilişkilerde aldatma gerçeğini tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor.
Herkesi ilgilendiriyor
Lauren LaRusso'ya göre sadakatsizlik yalnızca "bazı insanlara" özgü bir durum değil. Aldatanlar, aldatılanlar ve evli biriyle ilişki yaşayan üçüncü kişiler… Danışan profilleri birbirinden çok farklı. Ortak nokta ise şu: "Herkes aldatabilir." LaRusso bunun rahatsız edici ama gerçekçi bir tespit olduğunu söylüyor.
Kendisi de bu alanda çalışmaya tesadüfen yönelmiş. Yıllarca genel terapistlik yaptıktan sonra eşinin gizli bir ilişki yaşadığını öğrenmesi hayatının yönünü değiştirmiş. Boşanmanın ardından uzmanlık alanını tamamen sadakatsizlik üzerine yoğunlaştırmış ve bugün binlerce kişiye bu konuda rehberlik ediyor.