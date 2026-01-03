takvim-logo

Aldatanlar hep aynı hataları yapıyor! Aldatılan bir terapistten çarpıcı uyarılar...

Sadakatsizlik tesadüf değil çoğu zaman aynı hataların tekrarından ibaret. Aldatılmayı bizzat yaşamış bir psikoterapist aldatanların düştüğü ortak tuzakları ve ilişkileri bitiren kritik yanlışları net uyarılarla anlatıyor. Bu süreçte ortak nokta ise aldatanların narsist kişilik özelliklerine sahip olmaları. İşte madde madde detaylar.

Aldatılmanın nedenleri ve insanların neden sadakatsizliğe yönelebildiği bu konuyu hem mesleki hem de kişisel olarak deneyimlemiş bir uzmanın bakış açısıyla farklı bir tablo ortaya koyuyor. Psikoterapist Lauren LaRusso'nun kendi yaşadıkları ve danışanlarından edindiği tecrübeler ilişkilerde aldatma gerçeğini tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor.

Herkesi ilgilendiriyor

Lauren LaRusso'ya göre sadakatsizlik yalnızca "bazı insanlara" özgü bir durum değil. Aldatanlar, aldatılanlar ve evli biriyle ilişki yaşayan üçüncü kişiler… Danışan profilleri birbirinden çok farklı. Ortak nokta ise şu: "Herkes aldatabilir." LaRusso bunun rahatsız edici ama gerçekçi bir tespit olduğunu söylüyor.

Kendisi de bu alanda çalışmaya tesadüfen yönelmiş. Yıllarca genel terapistlik yaptıktan sonra eşinin gizli bir ilişki yaşadığını öğrenmesi hayatının yönünü değiştirmiş. Boşanmanın ardından uzmanlık alanını tamamen sadakatsizlik üzerine yoğunlaştırmış ve bugün binlerce kişiye bu konuda rehberlik ediyor.

Aldatma sandığımızdan çok daha yaygın

Sadakatsizlik hâlâ büyük bir tabu. Ancak rakamlar bunun oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Evliliklerin önemli bir bölümü boşanmayla sonuçlanıyor ve bu boşanmaların ciddi bir kısmının arkasında aldatma var. Üstelik boşanma yaşanmayan evliliklerde bile gizli kalan ilişkiler oldukça fazla. Bu nedenle LaRusso'ya göre insanların yarısından fazlası hayatının bir döneminde aldatma deneyimiyle karşılaşıyor.

Kadınlar da erkekler kadar aldatıyor

Daily Mail'de yer alan habere göre uzun yıllar boyunca aldatmanın daha çok erkeklere özgü olduğu düşünüldü. Ancak LaRusso, bu algının artık geçerli olmadığını söylüyor. Danışanları arasında sadakatsiz kadınların sayısı aldatan erkeklerle neredeyse aynı düzeyde. Bunun nedenini tek bir faktöre bağlamak zor ancak kadınların daha bağımsız olması ve kendini keşfetme arayışının artması bu değişimde etkili olabilir.

Bazı kişilik tipleri daha riskli

LaRusso'ya göre bazı kişilik özellikleri sadakatsizlik riskini artırıyor. Bunların başında narsistik eğilimler geliyor. Sürekli onaylanma ihtiyacı duyan kişiler için tek bir partner yeterli olmayabiliyor. Bir diğer riskli özellik ise kaçınmacı kişilik yapısı. Bu kişiler ilişkide sorunlarla yüzleşmek yerine dış ilişkilerle kaçış yolu arayabiliyor.

Şüphe varsa kanıt çok önemli

Aldatıldığını düşünen kişilerin en sık yaptığı hata net bir kanıt olmadan partneriyle yüzleşmek. LaRusso, kendi deneyiminden yola çıkarak bunun çoğu zaman inkâr ve manipülasyonla sonuçlandığını söylüyor. Aldatan kişiler genellikle dürüst olmuyor. Bu yüzden somut gerçekler ortaya çıkana kadar gözlem yapmak ve kontrolü elde tutmak daha sağlıklı bir yol.

Aldatma bağımlılık yaratabilir

Sadakatsiz ilişkilerin bir diğer tehlikeli yönü ise bağımlılık yapıcı olması. Gizlilik, belirsizlik ve iniş çıkışlar beyinde dopamin, kortizol ve oksitosin gibi kimyasalların salgılanmasına neden oluyor. Bu da aldatmayı tıpkı bir madde bağımlılığı gibi güçlü ve zor bırakılan bir deneyime dönüştürebiliyor.

Her soruyu sormak zorunda değilsiniz

Aldatılan kişiler genellikle her ayrıntıyı bilmek ister. Bu çok insani bir tepki. Ancak LaRusso bazı soruların iyileştirici değil yıkıcı olabileceğini vurguluyor. Karşılaştırma içeren veya detaylı cinsel anlatımlar travmayı derinleştirebilir. Öğrenilen bazı bilgiler kişinin zihninde kalıcı izler bırakabilir.

Affetmek şart değil kabullenmek yeterli

LaRusso'ya göre aldatılan kişinin affetmek gibi bir zorunluluğu yok. Affetmek her zaman iyileştirici olmayabilir. Bunun yerine kabullenme öneriliyor. Olanı olduğu gibi kabul etmek acıyı bastırmadan ama onunla da sürekli savaşmadan yoluna devam etmek… Gerçek özgürlük çoğu zaman burada başlıyor.