Botoks yaptırmak istiyorum. 45 yaşındayım. Alnım çok kırışık. Size gelsem yapar mısınız? Ama robot gibi görünmekte istemiyorum.

Tabi ki yaparız. Bize botoks için başvuran hastalarımızda önce değerlendirme yapıyoruz. Sizin beklentilerinizle bizim tespitlerimizi paylaşıyoruz. Esas hedefimiz mimiklerinizi kaybetmeden cilt kırışıklıklarınızı düzeltmek. Yani merak etmeyin. Duygularınızı yansıtmanız gerektiğine inanıyorum. Bununla beraber vitamin eksikliklerinize bakıyoruz. Kolajen ihtiyacınıza, cildi farklı hale getiren hastalık ihtimallerinize de bakıyoruz. Yani sadece botoks yapmakla kalmayıp uzun sürede botoksa ihtiyacınızı azaltacak tanı ve tedavileri de veriyoruz.

UZMANI DİNLEYİN

Çocuğum 4 yaşında. Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Ne dersiniz?

Genellikle 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder. Ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları ihtimaldir. Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Üroloji uzmanının tavsiyelerini önemseyin.

ZEYTİNYAĞINI DENE

82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğum için alınamıyor. Ne yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemlidir. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme ve ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Zeytinyağı ve nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

TESLİM OLMA

37 yaşında tansiyon hastası oldum. Bir de akıntım var. Kanser kaldı olmadığım. Benden bir şey olur mu?

Neden olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Akıntı tahliline göre mikrop mu? Yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır.