PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kırışıklığa botoks
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Kırışıklığa botoks

Eklenme Tarihi 30 Aralık 2025

Botoks yaptırmak istiyorum. 45 yaşındayım. Alnım çok kırışık. Size gelsem yapar mısınız? Ama robot gibi görünmekte istemiyorum.

Tabi ki yaparız. Bize botoks için başvuran hastalarımızda önce değerlendirme yapıyoruz. Sizin beklentilerinizle bizim tespitlerimizi paylaşıyoruz. Esas hedefimiz mimiklerinizi kaybetmeden cilt kırışıklıklarınızı düzeltmek. Yani merak etmeyin. Duygularınızı yansıtmanız gerektiğine inanıyorum. Bununla beraber vitamin eksikliklerinize bakıyoruz. Kolajen ihtiyacınıza, cildi farklı hale getiren hastalık ihtimallerinize de bakıyoruz. Yani sadece botoks yapmakla kalmayıp uzun sürede botoksa ihtiyacınızı azaltacak tanı ve tedavileri de veriyoruz.

UZMANI DİNLEYİN

Çocuğum 4 yaşında. Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Ne dersiniz?

Genellikle 2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder. Ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları ihtimaldir. Yapılacaksa genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez. Üroloji uzmanının tavsiyelerini önemseyin.

ZEYTİNYAĞINI DENE

82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğum için alınamıyor. Ne yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemlidir. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme ve ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Zeytinyağı ve nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

TESLİM OLMA

37 yaşında tansiyon hastası oldum. Bir de akıntım var. Kanser kaldı olmadığım. Benden bir şey olur mu?

Neden olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Akıntı tahliline göre mikrop mu? Yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenip tedbir alınır.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Gerilim yaratır 29 Aralık 2025, Pazartesi 39’u geçiyorsa... 28 Aralık 2025, Pazar Her yaşta reflü 27 Aralık 2025, Cumartesi Sıkıntılı iç çekme 26 Aralık 2025, Cuma
Şans Topu’nda bir kişiye 8.3 milyon
Bir kişiye 8.3 milyon
Süper Loto 7 milyon devretti
7 milyon devretti
Türkiye’de karakış alarmı! 7 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Okullarda kar tatili
Luis Enrique PSG’de tarih yazdı! 2025’te 6 kupayla Avrupa’ya damga vurdu
Kupa canavarı Luis Enrique
Fenerbahçe’ye kötü haber! Arturs Zagars’ta ikinci evre hamstring sakatlığı
Fenerbahçe Beko’da Zagars şoku