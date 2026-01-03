Kapıdağ’da esrarengiz kayıp! Elif Kumal’dan 7 gündür haber yok: “Araca bile ulaşılamıyor”

Elif Kumal (DHA) OTOMOBİLİNE AİT BİR İZ BULUNAMADI Bölgede etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronla havadan arama yapılamıyor. Deniz polisi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri de olumsuz hava şartları nedeniyle Yukarıyapıcı Göleti ile denizde dalış yapamazken, çalışmalar sadece karadan sürdürülüyor. Ekipler çalışmalarını Elif Kumal ile erkek arkadaşının kamp yaptığı Yukarıyapıcı Göleti'nin üst kısmındaki ormanda yoğunlaştırdı. Hem sık ağaçların arası hem de araçla geçilebilecek bölgeler adım adım aranıyor. Ancak şu ana kadar ne Elif'e ne de kaza yapmış olabileceği ihtimaline karşı otomobiline ait bir iz bulunamadı.

Enis G. (DHA) DELİL OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma sürerken, dijital verilerden de sonuç alınamadığı öğrenildi. Elif Kumal'ın cep telefonundan, kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, erkek arkadaşı Enis G.'nin telefon konuşmaları, mesajları ve sanal medyasında yapılan incelemede de delil niteliği taşıyacak bir emareye rastlanmadığı belirtildi. Enis G. ve yanındaki Yavuz isimli arkadaşının, gözaltı süresi dolduğu ve Elif Kumal'ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Elif Kumal (DHA) "ARACA ULAŞAMAMAMIZ AÇIKLANABİLİR DEĞİL" Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası'na gelip, Elif Kumal'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal ile eşi Fatma Kumal'la görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Hasan Göç, "İlk gün, pazar günü, o gün burada çok fazla offroadcu, motosikletli ve bu bölgeden insanlar da vardı. Bugünden hiç geri kalmayacak şekilde, didik didik bütün her yeri aradık. 3 kez İHA'mız geldi, dün yine geldi, akşam hava kararıncaya kadar, 21.00'a kadar buradaydı. Birkaç noktayı belirlediler lazerle. Arkadaşlarımız en derin yerlere kadar indiler, çıktılar. Yine sonuç alınamadı. Helikopterimiz geldi, yine gelecek. Hazır bekliyor. Dronlarımız, 16 tane dronumuz ekiplerin elinde devamlı sahayı tarıyorlar. Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok" dedi.