Kapıdağ’da esrarengiz kayıp! Elif Kumal’dan 7 gündür haber yok: “Araca bile ulaşılamıyor”
Kapıdağ’da esrarengiz kayıp! Elif Kumal’dan 7 gündür haber yok: “Araca bile ulaşılamıyor”
Balıkesir Erdek’te kamp yaptıktan sonra kaybolan Elif Kumal'dan 7 gündür haber alınamıyor. 430 personelin katıldığı çalışmalarda ne Elif’e ne de aracına ait bir iz bulunabildi. Erdek Kaymakamı Hasan Göç arama çalışmalarının detaylarına ilişkin konuştu. Göç, sevindirici bir haber alıncaya dek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 7 gündür haber alınamıyor. 300 personel sahada görev yaparken, jandarmanın iz takip köpekleri de aramalarda kullanılıyor. Yukarıyapıcı Göleti'nin üst kısmındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Soruşturma sürerken, dijital verilerde yapılan incelemeden de sonuç alınamadığı öğrenildi.
Arama çalışmaları (DHA)
ARACIYLA KAMP ALANINDAN AYRILDI
Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Arama çalışmaları (DHA)
ARAMA ÇALIŞMALARI 7'NCİ GÜNÜNÜNDE
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması yürütüyor. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edilirken, Kumal'ı arama çalışmaları 300 personel ile ATV ve motokrosçuların da aralarında olduğu 50'nin üzerinde araçla 7'nci gününde de sürüyor. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek veriyor.
Elif Kumal (DHA)
OTOMOBİLİNE AİT BİR İZ BULUNAMADI
Bölgede etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronla havadan arama yapılamıyor. Deniz polisi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri de olumsuz hava şartları nedeniyle Yukarıyapıcı Göleti ile denizde dalış yapamazken, çalışmalar sadece karadan sürdürülüyor. Ekipler çalışmalarını Elif Kumal ile erkek arkadaşının kamp yaptığı Yukarıyapıcı Göleti'nin üst kısmındaki ormanda yoğunlaştırdı. Hem sık ağaçların arası hem de araçla geçilebilecek bölgeler adım adım aranıyor. Ancak şu ana kadar ne Elif'e ne de kaza yapmış olabileceği ihtimaline karşı otomobiline ait bir iz bulunamadı.
Enis G. (DHA)
DELİL OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI
Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma sürerken, dijital verilerden de sonuç alınamadığı öğrenildi. Elif Kumal'ın cep telefonundan, kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, erkek arkadaşı Enis G.'nin telefon konuşmaları, mesajları ve sanal medyasında yapılan incelemede de delil niteliği taşıyacak bir emareye rastlanmadığı belirtildi. Enis G. ve yanındaki Yavuz isimli arkadaşının, gözaltı süresi dolduğu ve Elif Kumal'ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Elif Kumal (DHA)
"ARACA ULAŞAMAMAMIZ AÇIKLANABİLİR DEĞİL"
Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası'na gelip, Elif Kumal'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal ile eşi Fatma Kumal'la görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Hasan Göç, "İlk gün, pazar günü, o gün burada çok fazla offroadcu, motosikletli ve bu bölgeden insanlar da vardı. Bugünden hiç geri kalmayacak şekilde, didik didik bütün her yeri aradık. 3 kez İHA'mız geldi, dün yine geldi, akşam hava kararıncaya kadar, 21.00'a kadar buradaydı. Birkaç noktayı belirlediler lazerle. Arkadaşlarımız en derin yerlere kadar indiler, çıktılar. Yine sonuç alınamadı. Helikopterimiz geldi, yine gelecek. Hazır bekliyor. Dronlarımız, 16 tane dronumuz ekiplerin elinde devamlı sahayı tarıyorlar. Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok" dedi.
Aramaların sadece yarımadada değil, denize paralel giden tüm yollarda sürdürüldüğünü söyleyen Kaymakam Göç, Yukarıyapıcı Göleti'ne de bir kez daha dalış yapılacağını belirterek, "Sadece burada değil, jandarmamızın, emniyetimizin, diğer kurumlarımızın, istihbarat kurumlarının bütün personeli bu işin üzerinde. Sadece buradakiler değil. Bugün de burada en az 430 tane personelimiz katılımcımızla birlikte, bir gittiğimiz yeri, belki üzerinden geçip gidiyorsunuz, görmüyorsunuz, öyle bir şey olabilir diye tekrar geçiyoruz. Biz inşallah sevindirici bir haber bekliyoruz. Bugün biraz zor, çünkü hava çok kötü. Ama denize paralel giden yolların yol güzergahından bütün araçlar, şahıslar yürüyerek, gidebilecek, inebilecek araçların bütün noktalarını tek tek kontrol ettiler. Yine oraları da dronlarla, inilemeyen, hava muhalefeti nedeniyle denizden ulaşılamayan yerlere de dronlarla tekrar bakıyorlar. Emniyetimizin dalış ekibi yine 1-2 dalış yapacak. Son bir dalış yapacak, aklınızda kalmasın diye, kaç kez dalış yaptığı yeri tekrar kontrol edecek. Bugün bir daha dalış yapacak. İnşallah güzel bir şekilde neticeleninceye kadar devlet olarak bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
Arama çalışmaları (DHA)
"HABER ALINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ SONLANMAYACAK"
Basın mensuplarına da çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Göç, şu ana kadar Elif Kumal ve kamptan ayrıldığı öne sürülen otomobiline dair bir iz bulunamadığını belirterek, şöyle konuştu:
Elif kardeşimizden bir haber alabilmek için, olayın meydana geldiği günden beri devletimiz bütün imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Sayın Valimizin talimatlarıyla, Vali Yardımcımızın da başkanlığında, Alay Komutanımız, emniyet birimlerimizin temsilcileri, çevre illerden gelen temsilciler, AFAD Başkanımızla birlikte toplantı yaptık. Şimdiye kadar yaptıklarımızı tekrar gözden geçirdik. Bundan sonra yapacaklarımızla ilgili harekat tarzını da belirledik tekrar. Bugün 430'un üstünde personelle arama-tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca bugün ilk günkü gibi muhtarlarımızı tekrar harekete geçirdik. Arama yaptığımız her yeri tekrar elden geçiriyoruz. Köylerimizden gönüllülerle birlikte. Bu çalışmalarımıza hem su altı arama çalışmaları hem havadan çalışmalarla da devam ediliyor. İHA'larımız, helikopter desteğimiz ve dronlarla bu çalışmalarımız bugün de devam edecek. Elif kızımızdan inşallah olumlu, sevindirici bir haber alıncaya kadar çalışmalarımız sonlanmayacak.