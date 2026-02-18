Fenerbahçe'den iki transfer sürprizi! Dünya devleriyle yarış başladı

EMERY'DEN YÖNETİME "TRANSFER BİTMELİYDİ" MESAJI İDDİASI

Ortaya atılan iddiaya göre Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun bonservisinin alınmaması konusunda yönetimle yaptığı görüşmede sert bir değerlendirmede bulundu. Emery'nin, "Çok dikkatsizce davrandık. Transfer bitmeliydi" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu sözlerin, İngiliz basınında da yankı bulduğu aktarıldı.

KATKISI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol ve 8 asist üretti. Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Tüm kulvarlar toplamında 29 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE BEKLENTİ YÜKSELDİ

Yıldız oyuncunun yükselen grafiği, sezonun kalan bölümü için Fenerbahçe cephesinde beklentiyi artırdı. Takımın hem lig hem kupa hedeflerinde belirleyici isimlerden biri olarak öne çıkan Marco Asensio, performansıyla transfer kulislerinin de sıcak kalmasına neden oldu.

TRANSFER DOSYASI AÇILDI

Fenerbahçe; Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedefini korurken, gelecek sezonun kadro planlaması için de hazırlık yaptı. Sarı-lacivertli kulübün son dönemde genç yeteneklere dönük çalışmaları öne çıkarken, gündeme bu kez Seydou Dembele adı girdi. Kulübün, 18 yaşına yeni giren Mali futbolcuyu yatırım transferi çerçevesinde değerlendirdiği iddia edildi.