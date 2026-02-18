Fenerbahçe'den iki transfer sürprizi! Dünya devleriyle yarış başladı
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Robert Lewandowski ve Seydou Doumbia için harekete geçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erkenden başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'ya çok bir kadro teslim etmek isteyen yönetim, en doğru isimleri bulmakta kararlı.
ALVAREZ AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle gündeme gelen Edson Alvarez'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Meksikalı futbolcunun planlı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
PLANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kulübün sağlık ekibinin yaptığı kapsamlı değerlendirmelerin ardından Edson Alvarez'in ameliyata alındığı belirtildi. Operasyonun sorunsuz şekilde tamamlandığı kaydedildi.
TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜRECİ TAKİP EDİLECEK
Fenerbahçe, ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından yakından izleneceğini bildirdi. Oyuncunun sahalara dönüş takvimiyle ilgili ise şu aşamada net bir süre paylaşılmadı.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Kulüp, Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, en kısa sürede sağlığına kavuşmasının temenni edildiğini de aktardı.
ASENSIO RÜZGARI: EMERY'DEN "PİŞMANLIK" SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu skor katkısıyla gündemin merkezine oturdu. Tribünlerden aldığı destek her hafta büyürken, yıldız oyuncu ve eski hocası Unai Emery hakkında ortaya atılan son iddia, İspanyol yıldızın gösterdiği performansı kanıtladı.
FENERBAHÇE'YE 7.5 MİLYON EUROYA GELDİ
Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, kısa sürede takımın hücum planının kilit parçalarından biri haline geldi. İspanyol futbolcu, sarı-lacivertli kariyerinin ilk bölümünde hem bitiricilik hem de son pas kalitesiyle dikkat çekti.
ASTON VILLA DÖNEMİ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU
Marco Asensio, Fenerbahçe'ye transferinden önce Aston Villa formasıyla kiralık olarak sahaya çıktı. İngiliz ekibinin bonservisi almaması, performans rakamları yükselince bu kez İngiltere'de farklı bir başlık açtı.
EMERY'DEN YÖNETİME "TRANSFER BİTMELİYDİ" MESAJI İDDİASI
Ortaya atılan iddiaya göre Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun bonservisinin alınmaması konusunda yönetimle yaptığı görüşmede sert bir değerlendirmede bulundu. Emery'nin, "Çok dikkatsizce davrandık. Transfer bitmeliydi" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu sözlerin, İngiliz basınında da yankı bulduğu aktarıldı.
KATKISI GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol ve 8 asist üretti. Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Tüm kulvarlar toplamında 29 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
SARI-LACİVERTLİLERDE BEKLENTİ YÜKSELDİ
Yıldız oyuncunun yükselen grafiği, sezonun kalan bölümü için Fenerbahçe cephesinde beklentiyi artırdı. Takımın hem lig hem kupa hedeflerinde belirleyici isimlerden biri olarak öne çıkan Marco Asensio, performansıyla transfer kulislerinin de sıcak kalmasına neden oldu.
TRANSFER DOSYASI AÇILDI
Fenerbahçe; Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedefini korurken, gelecek sezonun kadro planlaması için de hazırlık yaptı. Sarı-lacivertli kulübün son dönemde genç yeteneklere dönük çalışmaları öne çıkarken, gündeme bu kez Seydou Dembele adı girdi. Kulübün, 18 yaşına yeni giren Mali futbolcuyu yatırım transferi çerçevesinde değerlendirdiği iddia edildi.
AVRUPA DEVLERİ AYNI YARIŞTA
Dembele için Avrupa'da dikkat çeken bir rekabet oluştuğu öne sürüldü. İddialara göre Chelsea daha önce oyuncunun kulübüne resmi teklif sundu, Barcelona ile Manchester United ise oyuncuyu izleyen ekipler arasında yer aldı. Bu tablo, transfer dosyasının yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını gösterdi.
ALTYAPI STRATEJİSİ ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin son dönemde Afrika pazarındaki scouting hamleleriyle genç oyuncu havuzunu genişletmeyi hedeflediği bilinirken, Dembele isminin de bu stratejiyle örtüştüğü vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, potansiyeli yüksek oyunculara erken aşamada ulaşma yaklaşımı kapsamında süreci yakından takip ettiği kaydedildi.
GUILLOU EKOLÜ DETAYI
Genç futbolcunun, Jean-Marc Guillou ekolüyle anılan bir gelişim hattından yetiştiği ve yaş grubunda dikkat çeken isimler arasında gösterildiği belirtildi. Dembele'nin 2024'teki Afrika U17 Uluslar Kupası'nda "turnuvanın en iyi oyuncusu" seçildiği bilgisi paylaşıldı.
CHELSEA TEKLİFİNİ İLETTİ
Dembele için Chelsea'nin kulübüne 1.6 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı, ancak transferin sonuçlanmadığı bilgisi haberlerde yer aldı. Yoğun rekabet nedeniyle operasyonun tamamlanamadığı, oyuncunun takımında kaldığı belirtildi.
LEWA BOMBASI
Ara transfer döneminde santrfora net bir takviye yapmayan Fenerbahçe'nin, sezon sonu için büyük bir golcü operasyonu hazırladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin gündemine Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski geldi.
GOLCÜ TRANSFERİ İLK SIRADA
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ardından rota yaz aylarına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında yapılan hamlelerin benzeri ölçekte bir operasyonu sezon sonunda da masaya aldığı ileri sürüldü. Takımın üç kulvarda mücadelesini sürdürmesiyle birlikte kadro planlamasında özellikle santrfor bölgesi ilk sıraya yazıldı.
DEVRE ARASINDA TAKVİYELER YAPILDI
Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna Mert Günok, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba'yı kattığı hatırlatıldı. Bu adımların ardından gözler, yaz döneminde "tartışılmayacak" seviyede bir golcü transferine çevrildi.
LEWANDOWSKI DOSYASI AÇILDI
Bu çerçevede Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertliler, uzun süredir konuşulan santrfor sorununa yaz aylarında net bir çözüm üretmek istedi ve Lewandowski ismi bu planın merkezine yerleşti.
BARCELONA CEPHESİNDE BELİRSİZLİK İDDİASI
Lewandowski'nin geleceğine ilişkin değerlendirmeyi İspanyol basını gündeme taşıdı. Haberde, yıldız forvetin Barcelona'daki durumunun netleşmediği ve kulüp içindeki bazı kararlarla bağlantılı bir süreç oluştuğu ifade edildi.
FERRAN DETAYI ÖNE ÇIKTI
İspanyol medyasında yer alan iddialara göre Lewandowski'nin geleceği, Ferran ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin seyrine bağlandı. Bu süreçte olumsuz bir gelişme yaşanması halinde sezon sonunda ayrılık ihtimalinin güç kazanabileceği yorumları öne çıktı.
FENERBAHÇE SENARYOSU MASAYA GELDİ
Haberde, olası ayrılık senaryosunda Fenerbahçe seçeneğinin de gündemde bulunduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin sezon sonu planlamasında üst düzey bir golcü hedefi doğrultusunda Lewandowski dosyasını yakından izlediği iddiası dikkat çekti.