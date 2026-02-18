Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yayınladıkları "Laikliği Birlikte Savunuyoruz"bildirisiyle milyonların Ramazan sevincini hedef 168 hadsize sert tepki göstererek, "Yayımladıkları bildirilerle 86 milyonun ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin insanımızı kutuplaştırmasına 'eyvallah' demeyeceğiz." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Valiler buluşmamızın ülkemiz milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum toplantımızı bu yılda başarıyla tertipleyen İçişleri Bakanlığımız yürekten tebrik ediyorum. Birazdan farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz Mülki İdare Amirlerimizin her birini ayrı ayrı kutluyorum. Biliyorsunuz geçen hafta Bakanlığımız da bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya'ya bir kez daha sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.

Bizler birbirimize destek oldukça bölgemizde ve gönül coğrafyamızda barışın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu ifade etmek istiyorum.



Gazzeli kardeşlerime şahsım ve ülkem adına dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Ramazan milletimize hayırlar getirsin. Bizler birbirimize destek oldukça birbirimizin yaralarını sardıkça bölgemizde barışın, huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Yeter ki kardeşliğimize ve kardeşlerimize sımsıkı sarılalım. Gazzeli kardeşlerimizi dualarımızda unutmayalım. İnancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım. O zaman Cenab-ı Allah'ın izniyle bozamayacağımız hiçbir tuzak, yırtıp atamayacağımız hiçbir plan, hüsrana uğratamayacağız hiçbir oyun ve senaryo kalmayacaktır.

Valilerimizden en büyük beklentimize sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmeleridir. Başarılı bir vali iyi bir lider demektir.

Beğeni almak, gündeme gelmek gibi kaygılarla ölçünün kaçtığını görüyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler ortaya çıkmakta, iletişim çalışması ya iletişim kazasın ya da iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerekse maiyetinizde çalışan kamu görevlilerinin en üst derecede hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.

Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum şimdi meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütaalalar başlayacak. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Böylece önce terörsüz Türkiye'yi inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyada kuvveden fiile çıkaracağız. Sürecin sıhhatli bir şekilde devamı için sınır bölgelerimizdeki valilerimiz başta olmak üzere mülki idare amirlerimize önemli görevler düşüyor.

Olası provokasyonların önüne geçilmesi şehirlerimizde uzun ve güven ortamının korunması güvenlik boyutunda en ufak bir zafiyetin olmaması terörsüz Türkiye'ye doğru ilerlediğimiz bugünlerde oldukça mühimdir. Sizlerden bu konuda da azami katkı beklediğimin altını özellikle çiziyor.

Merkezi idaremizin yerel yönetimlerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın uyum içinde çalışmasıyla inşallah hedeflerimize tek tek ulaşacağız kahraman şehitlerimizin emanetine gazilerimizi ve şehit yakınlarımızın hassasiyetlerine en güçlü şekilde sahip çıkacağız.