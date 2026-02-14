SUSUZ KALMAYIN!

3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?

İshal iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur. Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.

ÖNCE TESPİT SONRA TEDAVİ

3-4 yıldır çarpıntım var. Başta önemsemedim ama şikayetler sıklaşınca doktora gittim. EKO testi istedi. Şimdi şikâyetim yok. Kalp hastası mıyım?

3-4 yıldır devam eden şikayet birden bire ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin Kalbin Ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri, doğumsal küçük farklılıklarda çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarları kalp ultrasonu olan TT ekokardiyografi tetkiki ile değerlendiririz. Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır.

TANSİYON ENGELİ

Tansiyon için doktora gittim. Dilaltı verdiler geçti. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı çıktı. Acaba tansiyondan mı bu durum?

Yeni başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. Ancak yeni başlanan ilaç yan etki göstermiş gibi duruyor. Öncelikle hemen doktoruna git. Bu ilacı kesip yeni ilaç başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok. Tedbir var. Stresini ve yemeklerin tuzunu azaltmayı da unutma.

DEMANS SORUNU

Babam 70 yaşında. Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Ne önerirsiniz?

Öncelikle beden aşınır. Yenileyici, destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebiliyor. Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemf terapi uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek. Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir.