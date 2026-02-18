Rapor çıktı İmralı sabotaja başladı! Elebaşı Öcalan Türkiye'de ve Suriye'de "özerklik" istedi: "Yerel demokrasi"den bölücülük çıktı
Terörsüz Türkiye raporu Meclis'te kabul edildi. PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesini istemeyen DEM'liler rapora "şerh" koyarken; İmralı'dan maksatlı ve provokatif bir adım geldi. Örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan "yerel demokrasi" kılıfıyla özerklik tanımı yaptı. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın Türkiye ve Suriye'de örnek alınmasını istedi. "Demokratik Birlik" tanımı yapan Öcalan'ın Irak, Suriye ve İran'daki Kürtleri "parçalı Kürtler" olarak nitelemesi "İmralı'nın farklı bir ajandası mı var?" sorularına neden oldu.
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha geride kaldı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor, Komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.
"Toplumsal barışın kalıcı zemini" denilen raporda "cezasızlık" algısına mahal verilmeyecek. Silah bırakan her PKK'lıya adli işlem yapılacak ve belirli bir süre denetim altında tutulacak.
DEM Parti ise müşterek rapora şerh koyarak milli birliğin karşısında konumlandı. DEM'liler, PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesini istemedi.
RAPOR KABUL EDİLDİ, İMRALI SABOTAJA GİRİŞTİ
Sürece müteakip DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın son mesajını paylaştı.
Komisyon raporuyla aynı dakikalarda paylaşılan raporda Öcalan'dan Kandil ve DEM'in provokasyonlarına zemin hazırlayacak muğlak ve maksatlı bir açıklama geldi.
"YEREL DEMOKRASİ" MASKESİYLE ÖZERKLİK
Sürecin entegrasyonu içeren ikinci aşamaya geçtiğini söyleyen PKK'nın kurucu elebaşı "yerel demokrasi" adı altında "özerklik" söylemine kapı açacak bir tanımlama yaptı. Bununla da yetinmeyip Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın örnek alınmasını talep etti.
"Demokratik Toplum" söylemi üzerinden, başına buyruk sağlık, spor kurumları, eğitim kurumları isteyen Öcalan, "Kürtlerin entegrasyonu, Cumhuriyet'in en temel ayaklarından biri olacaktır. İki yüz yıldır baş aşağı giden kardeşliği, ayakları üzerine kaldırıyor ve kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Bu, yeni yüzyılın, hatta yeni bin yılın inşasıdır"dedi.
"KENDİLERİNİ YÖNETME HAKKI"
Öcalan, Türkiye'de önerdiği "yerel demokrasi" kılıfla özerklik formülünü Suriye'de YPG işgali altındaki bölgeler için de önerdi.
İmralı'daki kurucu elebaşı şu ifadeleri kullandı:
"Demokratik bütünleşmenin ruhuna uygun olan, bir yerel demokrasinin varlığı ve kurumsallaşmasıdır. Suriye için de önerdiğimiz de budur. Yerel demokrasi dediğim şu: Bir kent ya da köy olabilir, bunların kendilerini özgürce ifade etme ve kendilerini yönetme hakkı olmalıdır. Yerel yönetimin şartları belli. Ayrı devlet, bölge demiyorum. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın toplumsal gerçekliğimizle uyumlu ve genişletilmiş bir hali de buna güçlü bir dayanak olur.
İMRALI'NIN FARKLI BİR AJANDASI MI VAR?
Özerkliği "yerel demokrasi"diye pazarlamaya kalkan Öcalan, Irak, Suriye ve İran'daki Kürtleri "parçalı Kürtler" olarak tanımladı. PKK/KCK'nın kuruluş misyonu olan sözde "4 parça kürdistan" söylemine zemin oluşturmaya kalktı.
Öcalan, "Kürtlerin birliği meselesinde gerek Kürtlerin kendi içinde gerek parçalı Kürtlerin kendi aralarındaki ilişki biçimine benim önerim "Demokratik Birlik"tir. Bu, ayrı bir devlet değil, kapsamlı bir demokratik yönetim ilkesidir"dedi.
Bu sözler"İmralı'nın farklı bir ajandası mı var?"sorularına neden oldu.