Rapor çıktı İmralı sabotaja başladı! Elebaşı Öcalan Türkiye'de ve Suriye'de "özerklik" istedi: "Yerel demokrasi"den bölücülük çıktı







İMRALI'NIN FARKLI BİR AJANDASI MI VAR?



Özerkliği "yerel demokrasi"diye pazarlamaya kalkan Öcalan, Irak, Suriye ve İran'daki Kürtleri "parçalı Kürtler" olarak tanımladı. PKK/KCK'nın kuruluş misyonu olan sözde "4 parça kürdistan" söylemine zemin oluşturmaya kalktı.



Öcalan, "Kürtlerin birliği meselesinde gerek Kürtlerin kendi içinde gerek parçalı Kürtlerin kendi aralarındaki ilişki biçimine benim önerim "Demokratik Birlik"tir. Bu, ayrı bir devlet değil, kapsamlı bir demokratik yönetim ilkesidir"dedi.



Bu sözler"İmralı'nın farklı bir ajandası mı var?"sorularına neden oldu.





