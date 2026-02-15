51'İNDE PROSTAT

51 yaşındayım. İdrarda kanamalarım oldu. Hafif ağrım da var. Meğer prostatım büyümüş. Kan testinden de bakıldı. Prostat değerim yüksek çıkmış. Antibiyotik verdiler. Ne yaptıysam değeri düşüremedim. Başka doktora göstereyim mi?

Sürekli doktor değiştirilmez. Hastalıkların çözümü adım adımdır. 2 adımda çözülmediyse 3. adımı atalım. Aynı doktora git. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından Biyopsi önemlidir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Genel muayene olman, yaşına uygun, şikayetlerine uygun tahlil ve ek filmler gerekebilir. Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli. İhmal etme.

DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.

DURUM ÇOK CİDDİ

Ben 2 yıldır horluyorum! Eşim 3 aydır uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. "Durum ciddi" dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?

Uyku testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku Apnesi Sendorumu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak gerektirebilir.

FOLİK ASİT FAYDALI

Senelerdir beklediğimiz haber geldi. Hamileyim. Daha 1 aylık. Beslenmeme dikkat etmek istiyorum. Bebeğim ve kendim için hangi vitamin takviyelerini almalıyım? Herkes folik asidi öneriyor. Faydalı mı?

Beslenmen, uykun, hareketlerin sadece senin değil bebeğin için de çok önemli. Folik asit takviyesi önemli. Seni takip eden doktorunun tavsiyeleri öncelikli önemli. genel olarak Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, Omega-3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir. Doğal yollardan mevsiminde, taze beslenme en önemli yöntem.