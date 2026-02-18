PODCAST CANLI YAYIN

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Ramazan'da sağlıklı beslenmenin şifrelerini açıkladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 18 Şubat'ta katıldığı A Haber canlı yayınında Ramazan ayında sağlıklı beslenme şifrelerini paylaştı. Müftüoğlu, sahurda unlu ve şekerli gıdalar yerine protein ağırlıklı beslenmenin kan şekerini dengeleyerek gün boyu tokluk hissi sağladığını vurguladı. "İftarımızda bir tane hurma olmalıdır; iki veya üç değil." diyen Müftüoğlu, sahurda ise dengeli bir menünün gün boyu tokluk hissi sağlayacağını aktardı.

On bir ayın sultanı Ramazan başlarken, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu İstanbul'da gerçekleştirilen yayında orucun bedeni onaran "otofaji"etkisini anlattı. İftarda hızlı yemek yemenin sindirim sistemini yorduğunu belirten Müftüoğlu, özellikle kronik hastaların doktor onayıyla nasıl güvenli oruç tutabileceğine dair kritik bilgiler sundu.

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU'NDAN RAMAZAN REHBERİ: İFTARDA VE SAHURDA YAPILAN KRİTİK HATALAR

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sağlıklı bir Ramazan için sahurda protein ağırlıklı beslenmeyi, iftarda ise yavaş yemek yiyerek mideyi yormamayı temel kural olarak açıkladı. 18 Şubat 2026 tarihinde A Haber canlı yayınına katılan Müftüoğlu, orucun vücudu yenileyen bir "iç doktor" olduğunu belirterek, doğru beslenme stratejilerini paylaştı.

🥗 RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME KRİTERLERİ

KriterÖnerilen StandartFaydası
Sahur MenüsüMenemen, yumurta, yoğurt, peynirUzun süreli tokluk ve kan şekeri dengesi sağlar.
İftar Başlangıcı1 hurma, 5-7 zeytin, su ve çorbaMideyi yormadan sindirimi başlatır.
Sıvı TüketimiSahurda bol su depolanmalıGün boyu susuzluk hissini ve dehidrasyonu önler.
Tatlı SeçimiGüllaç veya şekersiz kabak tatlısıDüşük karbonhidrat ve yüksek besleyicilik sağlar.

💡 RAMAZAN'DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL KURALLAR

  • Sahur Yapmadan Oruç Tutmayın: Sahursuz oruç sağlıksızdır; vücudu gereksiz yere zora sokar ve erken acıktırır.

  • Hızlı Yemekten Kaçının: İftarda gıdaları uzun süre çiğnemek reflü, gaz ve şişkinlik gibi sorunları engeller.

  • Protein Odaklı Sahur: Unlu, şekerli ve aşırı tuzlu gıdalar yerine protein ağırlıklı beslenmek susuzluğu önler.

  • Hareketi İhmal Etmeyin: İftardan 20-30 dakika sonra yapılan kısa yürüyüşler kan şekerini dengeler.

  • Tatlıya Tarçın Ekleyin: Tarçın, karaciğer sistemini uyararak şekerin olumsuz etkilerini azaltır.

DURMA DÜŞÜNME YAVAŞLAMA

Orucun, bedeni ve ruhu buluşturan bir arınma süreci olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Oruç, bize durma, düşünme, yavaşlama ve hayatı ıskalamama fırsatı veriyor"şeklinde konuştu.

1500 YILDIR UYGULANIYOR

Orucun aynı zamanda bir iç hesaplaşma ve toplumsal buluşma vesilesi olduğunu belirten Müftüoğlu, son yıllarda popüler olan "otofaji" kavramının, yani vücudun kendi kendini temizlemesi ve yenilemesi sürecinin, oruçla doğal olarak gerçekleştiğini dile getirdi. 2016'da Japon bilim insanına Nobel ödülü kazandıran otofaji mekanizmasının, İslam dininde 1500 yıldır bir ay süreyle zaten uygulandığına dikkat çekti. Müftüoğlu, "Oruç tutmanın insan sağlığına faydalı olduğu kesin. Diğer semavi dinlerde de bir oruç ritüeli var ama bunun en bilimsel hale getirilmişi, 12-18 saatlik açlıkla bizim dinimizde" dedi.

SAHURSUZ ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. Müftüoğlu, Ramazan'da yapılan en büyük hatalardan birinin sahura kalkmamak olduğunu vurguladı. "Sahursuz oruç, sağlıksız oruçtur" diyen Müftüoğlu, bu öğünün atlanmasının gün içinde kan şekerinin daha erken düşmesine ve su ihtiyacının artmasına neden olacağını belirtti. Bu yıl imsak vaktinin birçok kişi için işe gidiş veya kahvaltı saatlerine denk gelmesinin sahuru kolaylaştıracağını da ekledi.


Sahurda yapılması gereken en temel şeyin şekerli, unlu ve tuzlu gıdalardan kaçınmak olduğunu söyleyen Müftüoğlu, "Eğer sahurda unlu, şekerli, tuzlu gıdaları fazla tüketirseniz bir, erken acıkırsınız; iki, çok fazla su ihtiyacı içinde olur, susarsınız" ifadelerini kullandı.

İdeal Sahur Menüsü Nasıl Olmalı? Peki, sahurda ne yenmeli? Prof. Dr. Müftüoğlu, sahurun protein ağırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Türk mutfağının sahur için çok zengin seçenekler sunduğunu belirten Müftüoğlu'na göre bir numaralı sahur yemeği menemen. Menemenin; yumurta, sebze ve sağlıklı yağları bir araya getiren mükemmel bir karışım olduğunu söyledi.

PLANI ŞEKİLDE BOL SU İÇİN

Müftüoğlu,"Yumurtayı, yoğurdu sahura monte etmek her zaman mümkün" diyerek, peynirin de eklenebileceğini belirtti. Sahurun tokluk süresini uzatacak şekilde ama ağır olmayacak şekilde planlanması gerektiğini ve bol su içmenin şart olduğunu sözlerine ekledi. Müftüoğlu, orucun bir yük haline gelmeden, kişiyi mutlu eden ve iyileştiren bir süreç olması gerektiğini,"Size yük olmadan tuttuğunuz oruç her zaman iyi. Sizi mutlu eder, rahat eder ve iyileştirir" sözleriyle aktardı.

İFTARDA ÖLÇÜYE DİKKAT: 1 HURMA, 7 ZEYTİN

İftar sofralarındaki aşırı tüketimin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Prof. Dr. Müftüoğlu,, "İftar sofrası ifrat sofrası değildir. Sofraları çok fazla büyütmek, süslemek ve zengin menüler hazırlamak yerine; eğer fazlalığınız varsa bunu komşunuzla veya ihtiyacı olanla paylaşmak da bir iftar katkısıdır"ifadelerini kullandı. Geleneksel iftariyeliklerin tüketim miktarının önemini vurgulayan Müftüoğlu,"İftarımızda bir tane hurma olmalıdır; iki veya üç değil. Zeytin sayısı 5 ile 7 arasında kalmalı, 10-15 tane tüketilmemelidir. Ekmek ise bir dilimi geçmemeli ve bu ekmek mutlaka geleneğimizin bir parçası olan susamlı, yumurtalı Ramazan pidesi olmalıdır" sözleriyle porsiyon sınırlarına dikkat çekti.

SAHURDA ÇORBA VE DİNLENME FORMÜLÜ

Sahur öğününün de en az iftar kadar kritik olduğunu belirten uzman isim, doğru sıralamanın mideyi yormayacağını ifade ederek, "Sahurda ilk yapacağımız şey çorbayla işe başlamak ve salata tüketmektir. Ardından bir süre dinlenilmeli, sonrasında protein yemeği ve lezzetli bir zeytinyağlı ile devam edilmelidir" şeklinde konuştu. Sahurda tatlı tüketiminin de bir seçenek olabileceğini belirten Müftüoğlu, dengeli bir sahur menüsünün gün boyu tokluk hissi sağlayacağını aktardı.

RAMAZAN'IN EN SAĞLIKLI TATLISI: GÜLLAÇ

Tatlı tüketimi konusundaki tartışmalara da son noktayı koyan Prof. Dr. Müftüoğlu,, tatlının ne zaman ve nasıl tüketilmesi gerektiğini, "Tatlı yiyecekseniz bunu hemen iftarı takiben yapmalısınız. Böylece iftarda aldığınız protein ve posalı gıdalar, tatlıdaki şekerin emilimini geciktirecektir" sözleriyle açıkladı. Ramazan ayı için en ideal tatlıyı da açıklayan Müftüoğlu,, "İçindeki cevizi, narı, sütü ve az miktardaki nişastasıyla Güllaç, İslam alemine örnek olacak en değerli ve sağlıklı Ramazan tatlısıdır. Şerbetinde aşırı şeker kullanılmadığı sürece harika bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEK İÇİN TARÇIN KULLANIN

Alternatif tatlı seçenekleri ve kan şekerini dengeleme yöntemleri hakkında da bilgi veren uzman isim, "Sütlaç tüketilebilir ancak içine çok fazla pirinç koymamak ve üzerine mutlaka tarçın eklemek şarttır. Tarçın, karaciğerdeki sistemleri uyararak kan şekerini dengeleyen çok hayırlı bir baharattır" dedi. Kendi favori tatlısını da paylaşan Prof. Dr. Müftüoğlu, "Benim favorim şeker eklenmemiş kabak tatlısıdır. Ayrıca hurma sevenler için hurma topları da tatlı ihtiyacını karşılamak için sağlıklı bir alternatiftir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

SİNDİRİM SORUNLARININ TEMEL SEBEBİ: HIZLI YEMEK

Ramazan ayında sıkça karşılaşılan hazımsızlık ve şişkinlik problemlerine değinen Müftüoğlu, "Ramazan organları yavaşlatmaz, aslında dinlendirir ve onları daha becerikli hale getirir. Buradaki temel mesele, açlığın getirdiği dürtüyle iftarda çok hızlı ve çok fazla yemek yemektir." ifadelerini kullandı. Midenin sindirim sürecindeki rolünü hatırlatan Prof. Dr. Müftüoğlu, "Midenizin dişi yok, besinleri mutlaka ağızda iyice çiğnemeniz lazım. Midenin görevi öğütmekten ziyade gıdayı asitle parçalamaktır; bu yüzden yemek süresini uzatarak mideye yüklenmemek gerekir."sözleriyle uyardı.

KABIZLIĞA KARŞI "MUTFAK LABORATUVARI" FORMÜLÜ

Ramazan'da sıkça görülen kabızlık problemine karşı posalı gıda tüketiminin önemine dikkat çekilirken,Prof. Dr. Müftüoğlu "Salatalarınıza ve çorbalarınıza öğütülmüş keten tohumu, haşlanmış fasulye, nohut veya bezelye ekleyerek posa miktarını artırın. Kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği gibi takviyelerle hem daha kolay doyabilir hem de sindirim sorunlarının önüne geçebilirsiniz." tavsiyesinde bulundu. Mutfağı bir laboratuvar gibi kullanmanın sağlığa doğrudan etki edeceğini belirten Prof. Dr. Müftüoğlu,"Mutfaktaki laboratuvarı iyi kullanırsanız çıkan ürün çok daha sağlıklı olur." şeklinde konuştu.

KRONİK HASTALAR İÇİN ORUÇ REHBERİ

Kronik rahatsızlığı olanların oruç tutma isteğine de değinen uzman, "Tip 1 diyabeti olan, günde 4-6 kez insülin yapan veya ileri derece böbrek, kalp ve karaciğer yetmezliği olan hastalar dışında pek çok kişinin doktor kontrolünde oruç tutmasını öneriyorum. Oruç aslında pek çok hastalık için bir iyileşme aracıdır." ifadelerini kullandı. İlaç kullanım saatlerinin iftar ve sahur olarak düzenlenebileceğini belirten uzman isim"Günde iki kez ilaç alan bir tansiyon hastası, sahur ve iftar vakitlerine göre düzenleme yaparak orucunu tutabilir." sözleriyle aktardı. Ancak gebe ve emziren anneler ile çok yaşlı ve düşkün kişilerin bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

UYKU VE HAREKET DÜZENİNDE YAPILAN BÜYÜK HATALAR

Ramazan'da en büyük yanlışlardan birinin sahura kadar bekleyip sonra gün boyu uyumak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Müftüoğlu, "Kesinlikle uykusuz kalıp sabaha kadar beklemek büyük bir hatadır. İftardan yaklaşık 20-30 dakika sonra yapılacak hafif tempolu bir yürüyüş, hem şeker yüklemesini önler hem de günlük egzersiz ihtiyacını karşılar."dedi. Oruç tutarken ağır egzersizlerden kaçınılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Müftüoğlu,"Günlük ortalama 300-400 kalorilik bir enerji harcaması yeterlidir. Ramazan bir bayram, bir arınma ve dinlenme fırsatıdır."diyerek sözlerini tamamladı.

❓ Sıkça sorulan sorular (SSS)

Oruç tutmak vücuda bilimsel olarak ne fayda sağlar?

Oruç, 12-18 saatlik açlık süresiyle vücutta otofaji (hücrelerin kendini yenilemesi) sürecini başlatarak bedensel bir arınma sağlar.

Kronik hastalığı olanlar oruç tutabilir mi?

Tip 1 diyabet ve ağır organ yetmezliği olanlar hariç, çoğu kronik hasta doktor kontrolünde ilaç saatlerini iftar ve sahura göre düzenleyerek oruç tutabilir.

İftardan sonra neden uyku hali ve yorgunluk olur?

Hızlı yemek ve bir anda ağır gıdalar tüketmek kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak yorgunluk hissi oluşturur.

Sahurda hangi gıdalar susuzluğu artırır?

Aşırı tuzlu gıdalar, unlu mamuller ve şekerli yiyecekler sahurda tüketildiğinde gün içinde su ihtiyacını belirgin şekilde artırır.

EDİTÖR NOTU

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun vurguladığı "doktor" kavramı, modern tıbbın kabul ettiği aralıklı oruç prensipleriyle tam bir uyum içerisindedir. Geleneksel iftar sofralarındaki zengin menü anlayışından ziyade, biyolojik ritme uygun ve proteini önceleyen bir modelin tercih edilmesi, Ramazan'ın hem ruhuna hem de beden sağlığına en uygun yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

