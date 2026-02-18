Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Ramazan'da sağlıklı beslenmenin şifrelerini açıkladı

SAHURSUZ ORUÇ TUTULUR MU?
Prof. Dr. Müftüoğlu, Ramazan'da yapılan en büyük hatalardan birinin sahura kalkmamak olduğunu vurguladı. "Sahursuz oruç, sağlıksız oruçtur" diyen Müftüoğlu, bu öğünün atlanmasının gün içinde kan şekerinin daha erken düşmesine ve su ihtiyacının artmasına neden olacağını belirtti. Bu yıl imsak vaktinin birçok kişi için işe gidiş veya kahvaltı saatlerine denk gelmesinin sahuru kolaylaştıracağını da ekledi.
Sahurda yapılması gereken en temel şeyin şekerli, unlu ve tuzlu gıdalardan kaçınmak olduğunu söyleyen Müftüoğlu, "Eğer sahurda unlu, şekerli, tuzlu gıdaları fazla tüketirseniz bir, erken acıkırsınız; iki, çok fazla su ihtiyacı içinde olur, susarsınız" ifadelerini kullandı.
İdeal Sahur Menüsü Nasıl Olmalı? Peki, sahurda ne yenmeli? Prof. Dr. Müftüoğlu, sahurun protein ağırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Türk mutfağının sahur için çok zengin seçenekler sunduğunu belirten Müftüoğlu'na göre bir numaralı sahur yemeği menemen. Menemenin; yumurta, sebze ve sağlıklı yağları bir araya getiren mükemmel bir karışım olduğunu söyledi.