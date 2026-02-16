SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çocuk sorunu
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Çocuk sorunu

Eklenme Tarihi 16 Şubat 2026

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

ÇOCUK SORUNU

Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?

HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir. Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.

KILO HASTA EDER

Hocam; 19 yaşındayım. Şişmanım. Ama bizim ailede herkes şişman. Gene de hasta olur muyum?

Beden taşıyabileceğinden fazla yükle dolaşırsa, daha erken aşınır. Gereksiz biriken yağ hücreleri canlıdır. Bu hücrelerin ihtiyaçları yani temizlenmesi, beslenmesi, uyarılması gerekir. Her biri ayrı ayrı iş demek. Kas- kemik ve eklemler erken aşınır. Kireçlenmeler, bel boyun fıtıkları, kırıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşların gençken huzurunu bozar. Yeterince aynı tip aktivitelere katılamazsın. Kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, çarpıntı sık görülür.

DURUM CİDDİ

Ben 2 yıldır horluyorum! Eşim 3 aydır uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. "Durum ciddi" dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?

Uyku testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku Apnesi Sendorumu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak gerektirebilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
51’inde prostat 15 Şubat 2026, Pazar Susuz kalmayın! 14 Şubat 2026, Cumartesi Diyet kişiye özel 13 Şubat 2026, Cuma Her yaşta olabilir 12 Şubat 2026, Perşembe
Arda Kural 14 Şubat paylaşımıyla yeni sevgilisini duyurdu: Benden hiç gitme
Arda Kural 14 Şubat paylaşımıyla yeni sevgilisini duyurdu: Benden hiç gitme
Almanya’daki NATO tatbikatına Bayraktar TB-3 SİHA damgası
NATO tatbikatına Bayraktar TB-3 damgası
DEAŞ hücresinden AK Parti İl Başkanına suikast planı çıktı
DEAŞ'tan AK Parti İl Başkanına suikast planı
Fenerbahçe’nin eski hocası transferde Galatasaray’ın yıldızını istedi!
Fenerbahçe'nin eski hocası transferde Galatasaray'ın yıldızını istedi!
Microsoft’un İsrail’e hizmetine tepki gösterip işten kovulan mühendis Agrawal konuştu
Mühendis Agrawal konuştu