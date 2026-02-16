ÇOCUK SORUNU

Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?

HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir. Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.

KILO HASTA EDER

Hocam; 19 yaşındayım. Şişmanım. Ama bizim ailede herkes şişman. Gene de hasta olur muyum?

Beden taşıyabileceğinden fazla yükle dolaşırsa, daha erken aşınır. Gereksiz biriken yağ hücreleri canlıdır. Bu hücrelerin ihtiyaçları yani temizlenmesi, beslenmesi, uyarılması gerekir. Her biri ayrı ayrı iş demek. Kas- kemik ve eklemler erken aşınır. Kireçlenmeler, bel boyun fıtıkları, kırıklar ortaya çıkabilir. Arkadaşların gençken huzurunu bozar. Yeterince aynı tip aktivitelere katılamazsın. Kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, çarpıntı sık görülür.

DURUM CİDDİ

Ben 2 yıldır horluyorum! Eşim 3 aydır uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. "Durum ciddi" dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?

Uyku testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku Apnesi Sendorumu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak gerektirebilir.