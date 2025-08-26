Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

Avukata gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir. Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin. Kilo alma devam ederse önce iç hastalıkları uzmanına başvur.

PROSTAT OLMUŞUM!

66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ile Üroloji Uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.

39'U GEÇİYORSA...

Etrafımdaki herkesin ateşi çıkıp duruyor. Bu tip şikâyetler olursa ne zaman hastaneye başvurmalıyım?

39 dereceyi geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvur. 3 aydan büyük bebeklerde grip var ve yüksek ateş varsa hemen bir hastane aciline başvur veya 112'ye haber ver. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrın var ve balgamlı öksürük varsa mutlaka doktor başvurusu yap.

HER YAŞTA OLUR

27 yaşındayım. 1 aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım ve ishalim var. Romatizma ilacı kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Ancak bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Doktoruna git. Tanıda gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.

4 GÜNDÜR AĞRIYOR

Safra kesemdeki taş büyümüş. Alınmasını istemedim. Ateşim çıkıyor. Sağ tarafım 4 gündür ağrıyor. Taş yüzünden mi?

Evet. Olabilir. Safra kesesindeki taşlar tekrarlayan iltihaplara neden olabilir. Taşların üstündeki mikroplara bazen antibiyotikler fayda etmez. Taş ordaysa tekrar iltihap olabilir. Kronik kolesistit dediğimiz bu hastalıkta ameliyat kaçınılmazdır.