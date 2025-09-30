63 yaşındayım. 5 yıldır kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım.

Ameliyat olamıyorum.

Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

ÇEŞITLI tedbirler varolan fıtığın ilerlemesini, bağırsakların içine girip tıkanmasını engeller. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin.

Papatya-rezene-ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.

Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin.

Yeterince su için.



ÇIBAN GİBİ SİVİLCE

Omurgamın üstünde sivilce çıktı ama git gide sertleşti. Çıban gibi oldu. 1 aya yakındır sızı yapmaya başladı. Ne yapayım?

Özellikle 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir. İhmale gelmez. Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir.

Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir. Cilt hastalıkları uzmanına görün.





PROSTAT GENETİK

Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor "Size de bakalım" dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum.

Ne yapmalıyım?

Yetmez. Tabi ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var.

Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir.



50 YAŞ ÜSTÜ TARAMA ŞART

59 yaşındayım. Devlet memurluğundan emekli oldum. Bir hastalık veya şikayetim yok. Kalın bağırsak taraması yaptırmalı mıyım?

Bu tarama 50 yaş üstü kadın ve erkeklere yapılır, ailede kolon kanseri varsa daha erken yapılır. En azından dışkıda gizli kan testi yapılması uygundur.

Ayrıca kolonoskopik tarama şikayet olmaksızın da 50 yaşından sonra 5 yılda bir yapılabilir.

Dışkıda gizli kan testi pozitifse hiç beklemeden total kolonoskopi yapılmalıdır.



ÇENEYE VURUR

Evde otururken göğsüm ve çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. 'Koşu bandına gir' dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?

Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikayetler ortaya çıkar. Buna göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir.

Bu ağrı, yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen tarzda bir ağrıdır.

