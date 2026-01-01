Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste...

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

Milli Piyango'nun heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkma geleneği bu yıl bozuldu. Milli Piyango Online üzerinden şanslı tam bileti satın alan bir talihli, 800 milyon liralık dev ikramiyenin tek başına sahibi oldu.

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR