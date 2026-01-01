Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste...
Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Bu yılbaşı büyük ikramiye tam bilete isabet etti. Şanslı bilet MP online'da satıldı. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasının yanı sıra diğer ikramiyeler de sahiplerini buldu. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste...
Milli Piyango'nun heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkma geleneği bu yıl bozuldu. Milli Piyango Online üzerinden şanslı tam bileti satın alan bir talihli, 800 milyon liralık dev ikramiyenin tek başına sahibi oldu.
80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR
2 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR