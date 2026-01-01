takvim-logo

Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste...

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Bu yılbaşı büyük ikramiye tam bilete isabet etti. Şanslı bilet MP online'da satıldı. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasının yanı sıra diğer ikramiyeler de sahiplerini buldu. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste...

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
Yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste...

Milli Piyango'nun heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkma geleneği bu yıl bozuldu. Milli Piyango Online üzerinden şanslı tam bileti satın alan bir talihli, 800 milyon liralık dev ikramiyenin tek başına sahibi oldu.

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

60 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

30 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

SON 6 RAKAMA GÖRE 12 BİN TL KAZANANLAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

SON 5 RAKAMINA GÖRE 8 BİN TL KAZANANLAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)


SON 4 RAKAMINA GÖRE 5 BİN TL KAZANANLAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)


SON 3 RAKAMINA GÖRE 2400 TL KAZANANLAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

800 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANANLAR

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN