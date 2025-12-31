Yeni yıla bereketli başlangıç: Osmanlı saray mutfağından Süt Kebabı tarifi

Yumuşacık dokusu ve yoğun aromasıyla sofraların yıldızı olmaya aday Sütlü Kuzu Kebabı klasik akşam yemeklerine farklı bir lezzet dokunuşu katıyor. Sütle marine edilerek lokum gibi pişen kuzu incikler köz patlıcanlı beğendiyle buluşarak ortaya hem şık hem de doyurucu bir ana yemek çıkarıyor. Özel davetlerden yılbaşı menülerine kadar her anı lezzet şölenine dönüştüren bu tarif sofraların favorisi olmaya aday.