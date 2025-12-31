takvim-logo

Yeni yıla bereketli başlangıç: Osmanlı saray mutfağından Süt Kebabı tarifi

Yumuşacık kuzu eti ve sütle hazırlanan özel terbiyesiyle Süt Kebabı sofralara lezzet katıyor. Fırında ağır ağır pişen et, köz patlıcanlı beğendiyle buluşarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz o tarif…

Sütlü Kebabı Tarifi

Malzemeler

Kuzu kebabı için:

  • 5 adet kuzu incik

  • 4–5 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Beğendi için:

  • 4 adet patlıcan

  • 2–3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2–3 yemek kaşığı un

  • 1,5 su bardağı süt

  • 3 diş dövülmüş sarımsak

  • Tuz

YAPILIŞI

Sütlü terbiye:
Sütü derin bir kaba alın. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın. Kuzu incikleri bu karışımın içine yerleştirin ve buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Kuzu etinin pişirilmesi:
Tereyağını tavada kızdırın. Terbiyeden çıkardığınız incikleri önlü arkalı mühürleyin. Ardından fırın tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin.

Beğendinin hazırlanışı:
Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.
Tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip hafifçe kavurun. Sütü yavaş yavaş ilave ederek sürekli karıştırın. Kıvam aldıktan sonra patlıcanları ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve pürüzsüz bir doku için çırpıcıyla çırpın.

Servis:
Servis tabağına önce beğendiyi yayın. Üzerine sıcak kuzu incikleri yerleştirerek sıcacık servis edin.

Kaynak: Takvim arşiv foto, Sofra Dergisi

