Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki darp skandalının arkasında mezunlar grubu olduğu tespit edildi!

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki darp skandalının arkasında mezunlar grubu olduğu tespit edildi!

İstanbul Erkek Lisesi'nde 9'uncu sınıftaki öğrencilerin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı ve okulun 11'inci sınıf öğrencilerinin de bu nedenle ilgili öğrencileri darp ettiği iddia edilmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylarla ilgili incelemede önemli bir aşamaya gelindi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

Paylaş







İstanbul Erkek Lisesi'nde 9'uncu sınıftaki öğrencilerin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı ve okulun 11'inci sınıf öğrencilerinin de bu nedenle ilgili öğrencileri darp ettiği iddia edilmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylarla ilgili incelemede önemli bir aşamaya gelindi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmalarda, bazı olumsuz davranışların yalnızca okul içi dinamiklerle sınırlı kalmadığı, "okul dışı bağlantılar ve yönlendirmelerle" derinleştiğine dair bulgulara ulaşıldı. Bu çerçevede, öğrenciler üzerinde etkisi olduğu değerlendirilen bir mezunlar grubuna ilişkin iddialar için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Öte yandan okul yönetiminin, pansiyon ve okul genelinde güvenlik ve rehberlik uygulamalarını kalıcı şekilde güçlendirmek için yeni adımlar attığı bildirildi. Öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının artırılacağı, okul dışı etkileşimlerin daha yakından takip edileceği kaydedildi. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğinin altını çizdi.



20 ÖĞRENCİYE CEZA

Yürütülen inceleme süreci tamamlandı. Sistematik şiddet uyguladığı belirlenen 20 öğrenciye disiplin cezası verildi. Karar kapsamında bu öğrencilerden 2'si örgün eğitimin dışına çıkarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN