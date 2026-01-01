CANLI | İstanbul Gazze için kıyamda! Vatandaşlar camilere akın etti
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze’deki insanlık dramına karşı en gür sesi çıkaran Türkiye, yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da dev bir yürüyüşe ev sahipliği yapıyor. 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar camilere akın etmeye başladı.
CANLI ANLATIM
VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİ
Sabahın ilk saatlerinden itibaren binlerce vatandaş İstanbul'un tarihi camilerine akın etti.
KÜTAHYA'DAN 20 OTOBÜSLE GELDİK
Gazze'deki mazlumlara nefes olacak yürüyüş için Kütahya'dan geldiklerini belirten bir vatandaş, "Gazze kurtulana kadar biz bu eylemlere devam edeceğiz. Her yer tıklım tıklım, Kütahya'dan geliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz demesinler çok şey yapıyorlar. Düzenleyenlerden Allah razı olsun. Kütahya'dan 20 otobüsle geldik." diyerek İsrail'e lanet yağdırdı.
GAZZE İÇİN KIYAMA
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında, Filistin'deki katliama "dur" demek amacıyla İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak olanlar toplanmaya başladı.
Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla, Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazı öncesi bir araya geldi.
Filistin'e destek için camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.
Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.
Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.
FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ
Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olan Türkiye, ateşkesin devamlılığı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının düzeltilmesi için de diplomaside en fazla çabayı sarf eden ülke olarak öne çıkıyor.
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için milyonlara katılım çağrısında bulundu.
Erdoğan, sivil toplum kuruluşları (STK), Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı davet etti.
ZULME KARŞI DURUŞUMUZU GÖSTERECEĞİZ
TÜGVA sosyal medya hesabından paylaştığı Necmettin Bilal Erdoğan'ın çağrısında, "İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü soykırım 3'üncü yılına giriyor ve 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü, her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman istediği kadar insan öldürebildiğinin, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz. Öte taraftan Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı 08.30'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.