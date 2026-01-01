Haberler

2026 Türkiye ve dünyada coşkuyla karşılandı!

Dünya 2025 yılını geride bırakıp 2026’ya ‘merhaba’ dedi. Kutlamalar hem coşku hem de yüksek güvenlikleri eşliğinde başladı. Coğrafi konum ve saat dilimi farkları nedeniyle, yeni yıl kutlamaları küresel bir bayrak yarışına dönüştü. Dünyanın en doğusunda 2026’nın ilk ışıkları daha erken parladı. Yılbaşı heyecanı, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00’te Pasifik Okyanusu’nda başladı.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

Dünya, 2025 yılını geride bırakıp 2026'ya 'merhaba' dedi. Kutlamalar hem coşku hem de yüksek güvenlikleri eşliğinde başladı. Coğrafi konum ve saat dilimi farkları nedeniyle, yeni yıl kutlamaları küresel bir bayrak yarışına dönüştü. Dünyanın en doğusunda 2026'nın ilk ışıkları daha erken parladı. Yılbaşı heyecanı, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te Pasifik Okyanusu'nda başladı. Tarih değiştirme çizgisine en yakın nokta olan Kiribati 2026'yı dünyada ilk selamlayan ülke oldu. 2026'ya son giren ülke ise Amerikan Samoa'sıydı. Ülkemizde ise tam bir şölen havası vardı. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Antalya'ya sokaklar doldu taştı. Saatler 00.00 gösterdiğinde ise adeta görsel.

